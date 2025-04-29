Galatasaray Muslera'nın Ayrılık Olasılığıyla Yerine Gelecek Adayları Belirledi
Galatasaray’da efsane olan Fernando Muslera’nın takımdan ayrılacağına dair söylentiler camiada büyük yankı uyandırdı. 2011 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten ve birçok şampiyonlukta başrol oynayan Uruguaylı eldivenin, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte veda etmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Taraftarların gönlünde taht kuran Muslera’nın vedası, kulüp tarihinde bir dönemin kapanışı anlamına gelirken, yönetimin bu ayrılığı nasıl yöneteceği merak konusu.
Galatasaray artık olası bir veda için adayları belirliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray, Muslera sonrasına hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dursun Özbek isimleri verdi.
Oblak ve Lunin öne çıktı.
Bir diğer aday ise Perri...
Kalır mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın