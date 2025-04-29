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Galatasaray Muslera'nın Ayrılık Olasılığıyla Yerine Gelecek Adayları Belirledi

Galatasaray Muslera'nın Ayrılık Olasılığıyla Yerine Gelecek Adayları Belirledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.04.2025 - 16:07

Galatasaray’da efsane olan Fernando Muslera’nın takımdan ayrılacağına dair söylentiler camiada büyük yankı uyandırdı. 2011 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten ve birçok şampiyonlukta başrol oynayan Uruguaylı eldivenin, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte veda etmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Taraftarların gönlünde taht kuran Muslera’nın vedası, kulüp tarihinde bir dönemin kapanışı anlamına gelirken, yönetimin bu ayrılığı nasıl yöneteceği merak konusu.

Galatasaray artık olası bir veda için adayları belirliyor.

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Galatasaray, Muslera sonrasına hazırlanıyor.

Galatasaray, Muslera sonrasına hazırlanıyor.

Galatasaray’da Fernando Muslera’nın ayrılığı gündemdeyken, kaleyi devralacak isimler için adaylar belirlenmeye başlandı. Yönetim, uzun yıllar takımın kalesini koruyan deneyimli eldivenin yerini doldurmak adına titiz bir çalışma yürütüyor.

Dursun Özbek isimleri verdi.

Dursun Özbek isimleri verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fernando Muslera’nın olası ayrılığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, kapalı devre olarak gerçekleştirilen bir toplantıda Muslera'nın takımdan ayrılması durumunda, Atletico Madrid’in kalecisi Jan Oblak ya da Real Madrid’in file bekçisi Andriy Lunin gibi dünyaca ünlü isimleri transfer etmek istediklerini belirtti. 'Bu kalecileri de takipteyiz,' diyen Özbek, Galatasaray'ın kalede kaliteli bir isimle devam etmeyi planladığını vurguladı.

Oblak ve Lunin öne çıktı.

Oblak ve Lunin öne çıktı.

İki kaleci için iddialar da konuşulmaya başlandı: 

Galatasaray yönetimi, Oblak'ın transferi için ilk teması kurdu ve menajeriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Özellikle Oblak'ın kız kardeşi Teja Oblak'ın Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transferinin gündemde olması, bu transferi kolaylaştırıcı bir etken olarak görülüyor . 

Diğer bir aday ise Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin. 26 yaşındaki Lunin, 2018 yılından bu yana Real Madrid kadrosunda yer alıyor ve sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray yönetimi, Lunin'in daha fazla maç tecrübesi kazanma isteğini ve kulübün Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefini öne sürerek transfer için görüşmelere başladı.

Bir diğer aday ise Perri...

Bir diğer aday ise Perri...

Bir diğer iddia ise Galatasaray, Fernando Muslera'nın olası ayrılığına karşı Lyon'un Brezilyalı kalecisi Lucas Perri'yi transfer listesine aldı ve oyuncunun temsilcisiyle İstanbul'da görüşmeler gerçekleştirdi. Perri, Lyon'a geçen yıl Botafogo'dan transfer olmuştu ve Galatasaray, Fransız kulübüyle bu transferi tamamlamak için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Ancak, Fenerbahçe de Lucas Perri için devrede ve iki kulüp arasındaki transfer yarışı, oyuncunun geleceğini belirleyecek gibi görünüyor.

Kalır mı?

Kalır mı?

Tüm bu iddiaların yanında Muslera'nın kalma olasılığı da halen var. 1 yıl daha kontrat uzatmanın iki tarafın da masasında olduğu iddia ediliyor. 

Özellikle Galatasaray'ın şampiyon olması halinde Şampiyonlar Ligi grupları biletini direkt cebine koyacak olması Muslera'yı bir sezon daha kalmaya ikna edebilir.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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