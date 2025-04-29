Galatasaray Muslera'nın Ayrılık Olasılığıyla Yerine Gelecek Adayları Belirledi

İki kaleci için iddialar da konuşulmaya başlandı:

Galatasaray yönetimi, Oblak'ın transferi için ilk teması kurdu ve menajeriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Özellikle Oblak'ın kız kardeşi Teja Oblak'ın Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transferinin gündemde olması, bu transferi kolaylaştırıcı bir etken olarak görülüyor .

Diğer bir aday ise Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin. 26 yaşındaki Lunin, 2018 yılından bu yana Real Madrid kadrosunda yer alıyor ve sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray yönetimi, Lunin'in daha fazla maç tecrübesi kazanma isteğini ve kulübün Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefini öne sürerek transfer için görüşmelere başladı.