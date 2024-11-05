Galatasaray'ın Yıldızı Victor Osimhen İçin Napoli'den Bonservis Açıklaması Geldi
Galatasaray'ın Yıldızı Victor Osimhen İçin Napoli'den Bonservis Açıklaması Geldi
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için Napoli'den resmi açıklama geldi. Napoli, Galatasaray'ın seferber olduğu isim için servet istiyor.
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Sabah'ta yer alan haberde, Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini Napoli'den almak için kış transfer döneminde Napoli ile masaya oturacağını yazdı ve sarı kırmızılı ekibin 50 milyon Euro'yu da gözden çıkardığını söyledi.
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TRT Spor'da ise Napoli'nin istediği bonservis bedeli duyuruldu. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna taleplerini açıkladı.
Manna, "Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon Euro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz." açıklaması yaptı.
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