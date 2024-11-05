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Galatasaray'ın Yıldızı Victor Osimhen İçin Napoli'den Bonservis Açıklaması Geldi

Galatasaray'ın Yıldızı Victor Osimhen İçin Napoli'den Bonservis Açıklaması Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.11.2024 - 14:33

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için Napoli'den resmi açıklama geldi. Napoli, Galatasaray'ın seferber olduğu isim için servet istiyor.

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Sabah'ta yer alan haberde, Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini Napoli'den almak için kış transfer döneminde Napoli ile masaya oturacağını yazdı ve sarı kırmızılı ekibin 50 milyon Euro'yu da gözden çıkardığını söyledi.

Sabah'ta yer alan haberde, Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini Napoli'den almak için kış transfer döneminde Napoli ile masaya oturacağını yazdı ve sarı kırmızılı ekibin 50 milyon Euro'yu da gözden çıkardığını söyledi.

TRT Spor'da ise Napoli'nin istediği bonservis bedeli duyuruldu. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna taleplerini açıkladı.

TRT Spor'da ise Napoli'nin istediği bonservis bedeli duyuruldu. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna taleplerini açıkladı.

Manna, "Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon Euro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz." açıklaması yaptı.

Manna, "Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon Euro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz." açıklaması yaptı.

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