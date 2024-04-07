Galatasaray'ın Milli Yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun Kariyer Planını Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Eylül 2020'de 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir transfer gelişmesi yaşandı. TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven milli futbolcunun bu teklifi reddettiğini ve oynamak istediği ligi açıkladı.