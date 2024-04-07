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Galatasaray'ın Milli Yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun Kariyer Planını Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Galatasaray'ın Milli Yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun Kariyer Planını Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

galatasaray
Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
07.04.2024 - 13:15

Eylül 2020'de  24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir transfer gelişmesi yaşandı. TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven milli futbolcunun bu teklifi reddettiğini ve oynamak istediği ligi açıkladı.

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Sarı-kırmızılı formayla bu sezon Icardi'den sonra takıma en çok katkı yapan futbolcu konumunda yer alan Kerem Aktürkoğlu, kariyer sezonunu yaşıyor.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon Icardi'den sonra takıma en çok katkı yapan futbolcu konumunda yer alan Kerem Aktürkoğlu, kariyer sezonunu yaşıyor.

Süper Lig'de 30 maçta 11 gol 6 asistlik performansı ile dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir transfer haberi ortaya atıldı.

Süper Lig'de 30 maçta 11 gol 6 asistlik performansı ile dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir transfer haberi ortaya atıldı.

TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven, "Kerem Aktürkoğlu için İspanya’dan 14 milyon euro teklif geldi." dedi.

TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven, "Kerem Aktürkoğlu için İspanya’dan 14 milyon euro teklif geldi." dedi.

Teklifin Sevilla tarafından yapıldığı iddia edilirken Yurduseven, "Kerem Aktürkoğlu 'Başka planlarım var.' diyerek bu teklifi şimdilik durdurdu. Planlarından biri Amerika." açıklamasında bulundu.

Teklifin Sevilla tarafından yapıldığı iddia edilirken Yurduseven, "Kerem Aktürkoğlu 'Başka planlarım var.' diyerek bu teklifi şimdilik durdurdu. Planlarından biri Amerika." açıklamasında bulundu.

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