Galatasaray'ın Kiev'den Yediği Golde Top Dışarı Çıktı mı?
Galatasaray'ın Kiev'den Yediği Golde Top Dışarı Çıktı mı?
Galatasaray - Dinamo Kiev maçının ilk yarısı 2-1'lik skorla noktalandı. Estonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Kristo Tohver'in düdük çaldığı mücadelede deplasman ekibin golü sosyal medyada gündem oldu. Ukrayna ekibinin kaydettiği golde topun dışarı çıkıp çıkmadığı tartışıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa Ligi'nde mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, 7. haftada Kiev'i ağırladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarı-kırmızılı temsilcimiz, ilk yarıyı Sanchez ve Abdülkerim'in golleriyle 2-1 önde tamamladı.
Deplasman ekibinin farkı bire indirdiği golde topun dışarı çıkıp çıkmadığı tartışma konusu oldu. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın