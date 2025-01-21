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Galatasaray'ın Kiev'den Yediği Golde Top Dışarı Çıktı mı?

Galatasaray'ın Kiev'den Yediği Golde Top Dışarı Çıktı mı?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.01.2025 - 19:26

Galatasaray - Dinamo Kiev maçının ilk yarısı 2-1'lik skorla noktalandı. Estonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Kristo Tohver'in düdük çaldığı mücadelede deplasman ekibin golü sosyal medyada gündem oldu. Ukrayna ekibinin kaydettiği golde topun dışarı çıkıp çıkmadığı tartışıldı.

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Avrupa Ligi'nde mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, 7. haftada Kiev'i ağırladı.

Avrupa Ligi'nde mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, 7. haftada Kiev'i ağırladı.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, ilk yarıyı Sanchez ve Abdülkerim'in golleriyle 2-1 önde tamamladı.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, ilk yarıyı Sanchez ve Abdülkerim'in golleriyle 2-1 önde tamamladı.

Deplasman ekibinin farkı bire indirdiği golde topun dışarı çıkıp çıkmadığı tartışma konusu oldu. 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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