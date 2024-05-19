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Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Wesley Sneijder'den Fenerbahçe Derbisi Paylaşımı

Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Wesley Sneijder'den Fenerbahçe Derbisi Paylaşımı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
19.05.2024 - 16:44

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Wesley Sneijder, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geldi. Hollandalı yıldız, sarı-kırmızı taraftarlarla bir araya gelip maçın atmosferine girdi.

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2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması ile büyük başarılara imza atan Wesley Sneijder, 2023-2024 sezonunun kaderini belirleyecek maçı stadyumdan takip etme kararı aldı.

2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması ile büyük başarılara imza atan Wesley Sneijder, 2023-2024 sezonunun kaderini belirleyecek maçı stadyumdan takip etme kararı aldı.

İstanbul'a gelen Hollandalı, dev derbi öncesinde taraftarlarıyla bir araya geldi ve sosyal medya hesabından "Biz hazırız" diyerek paylaşımda bulundu.

İstanbul'a gelen Hollandalı, dev derbi öncesinde taraftarlarıyla bir araya geldi ve sosyal medya hesabından "Biz hazırız" diyerek paylaşımda bulundu.

Sneijder'in paylaşımı 👇

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