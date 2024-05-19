Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Wesley Sneijder'den Fenerbahçe Derbisi Paylaşımı
Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Wesley Sneijder'den Fenerbahçe Derbisi Paylaşımı
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Wesley Sneijder, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geldi. Hollandalı yıldız, sarı-kırmızı taraftarlarla bir araya gelip maçın atmosferine girdi.
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2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması ile büyük başarılara imza atan Wesley Sneijder, 2023-2024 sezonunun kaderini belirleyecek maçı stadyumdan takip etme kararı aldı.
İstanbul'a gelen Hollandalı, dev derbi öncesinde taraftarlarıyla bir araya geldi ve sosyal medya hesabından "Biz hazırız" diyerek paylaşımda bulundu.
Sneijder'in paylaşımı 👇
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