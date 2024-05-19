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Galatasaraylı Taraftarlar Pelerinlerini Çekip Fenerbahçe Maçı İçin Mauro Icardili Ayin Düzenledi!

Galatasaraylı Taraftarlar Pelerinlerini Çekip Fenerbahçe Maçı İçin Mauro Icardili Ayin Düzenledi!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
19.05.2024 - 16:11

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Arjantinli golcüleri Mauro Icardi'nin bayrağı önünde ayin düzenledi.

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Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği, saat 19'da başlayacak dev derbi heyecanla bekleniyor.

Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği, saat 19'da başlayacak dev derbi heyecanla bekleniyor.

Milyonların ekran başına geçeceği büyük mücadele öncesinde Galatasaray taraftarı, maça saatler kala ayin düzenledi.

Milyonların ekran başına geçeceği büyük mücadele öncesinde Galatasaray taraftarı, maça saatler kala ayin düzenledi.

İşte o anlar 👇

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Selçuk Şimşek

Tez zamanda ölsekte herkesin yeri belli olsa artık hayırlısı ile.