Galatasaraylı Taraftarlar Pelerinlerini Çekip Fenerbahçe Maçı İçin Mauro Icardili Ayin Düzenledi!
Galatasaraylı Taraftarlar Pelerinlerini Çekip Fenerbahçe Maçı İçin Mauro Icardili Ayin Düzenledi!
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Arjantinli golcüleri Mauro Icardi'nin bayrağı önünde ayin düzenledi.
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Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği, saat 19'da başlayacak dev derbi heyecanla bekleniyor.
Milyonların ekran başına geçeceği büyük mücadele öncesinde Galatasaray taraftarı, maça saatler kala ayin düzenledi.
İşte o anlar 👇
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Akıl tutulması...
Beyin firarda.
Tez zamanda ölsekte herkesin yeri belli olsa artık hayırlısı ile.