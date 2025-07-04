onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 4 Temmuz Cuma

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 4 Temmuz Cuma

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2025 - 23:14

4 Temmuz Cuma günü transfer gündemi yine yoğun. Galatasaray'da Osimhen ve Hakan için rakipler çoğalıyor. Beşiktaş'ta transfer gideceklere bağlı, Fenerbahçe ise kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray transfer haberleri

Lyon, Mikautadze'yi 20 milyon Euro verene acil olarak satacak. (La Gazzetta)

Sacha Boey, kariyeri için Galatasaray yerine Marsilya'yı seçti. Kulüplerin anlaşmasını bekliyor. (HT Spor)

Juventus, Victor Osimhen ile anlaştı. (La Gazzetta)

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz giderse Mikautadze'yi transfer edecek. (Türkiye Gazetesi)

Galatasaray, Parma kalecisi Zion Suzuki ile ilgileniyor. (Levent Tüzemen)

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe transfer haberleri

Jose Mourinho, olağanüstü bir teklif gelmediği sürece En-Nesyri'nin takımda kalmasını istiyor. (Sercan Hamzaoğlu)

Kyle Walker, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti. (Yağız Sabuncuoğlu)

Fenerbahçe’nin ilgilendiği Evan Guessand'ın temsilcisi İstanbul'a geldi. (Yağız Sabuncuoğlu)

Fenerbahçe, Thomas Partey'in menajeriyle resmi temasa geçti ve oyuncunun şartlarını sordu. (Yağız Sabuncuoğlu)

Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş transfer haberleri

Orkun Kökçü'yü Liverpool da istiyor ama Beşiktaş teklif yaparsa Beşiktaş'ı seçer. Ben uzun zamandır Beşiktaş'a bu kadar bağlı bir futbolcu görmedim. (Sercan Dikme)

Beşiktaş, Milot Rashica’nın durumuna göre Vaclav Cerny transferine hız verecek!

(Sercan Dikme)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın