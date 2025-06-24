onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 24 Haziran Salı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 24 Haziran Salı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.06.2025 - 00:10

Galatasaray - Hakan Çalhanoğlu iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Sarı-kırmızılıların milli futbolcuya önerdiği maaş ortaya çıktı. Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır sesleri. Beşiktaş, yeni orta sahasını Fransa'da bulmuş olabilir! İşte üç büyüklere dair 24 Haziran Salı günü öne çıkan transfer dedikoduları.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray transfer haberleri

  • Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'na maaş teklifi yıllık 10 milyon euro. (Calcio Mercato)

  • Rodrigo De Paul için Atletico'ya resmi teklif yapılacak. (TuttoMercato)

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe transfer haberleri

  • Skriniar'ın temsilcisi bu hafta İstanbul'a geliyor. (Yağız Sabuncuoğlu)

  • Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaştığını Trabzonspor'a iletti. (343)

  • Sancho'ya yapılan teklif ortaya çıktı: Yıllık 12 milyon euro maaş, sözleşme 3+1 (DAZN)

  • Emir Ortakaya için Eyüpspor ile anlaşıldı. (Ertan Süzgün)

Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş transfer haberleri

  • Vitoria Guimaraes forması giyen 24 yaşındaki orta saha Tomas Handel, siyah-beyazlıların yakın takibinde. (Maisfutebol)

  • Renato Sanches, menajerler tarafından Beşiktaş’a önerildi. 

  • Sezonu Milan'da kiralık geçiren Abraham'a ilgi var. Roma'nın 27 yaşındaki golcüsünün yeni adresi Süper Lig olabilir. (a Gazzetta dello Sport)

  • Tolisso için Lyon'a zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. (Sözcü)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın