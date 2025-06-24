Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 24 Haziran Salı
Galatasaray - Hakan Çalhanoğlu iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Sarı-kırmızılıların milli futbolcuya önerdiği maaş ortaya çıktı. Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır sesleri. Beşiktaş, yeni orta sahasını Fransa'da bulmuş olabilir! İşte üç büyüklere dair 24 Haziran Salı günü öne çıkan transfer dedikoduları.
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