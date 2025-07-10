onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray , Beşiktaş , Fenerbahçe
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 10 Temmuz Perşembe

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 10 Temmuz Perşembe

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2025 - 15:46

10 Temmuz Perşembe günü transfer gündemi yine yoğun. Galatasaray'da Osimhen transferinde sona gelindi. Beşiktaş'ta ise Orkun heyecanı sürüyor.Fenerbahçe ise Asensio'da aşama kaydetmeyi başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray, Osimhen transferini bitirdi. Napoli ile ödeme planı görüşülüyor. 

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalıyor. Galatasaray ile transfer görüşmelerini ilerletmek için şartlar oluşmadı. (Di Marzio)

La Liga'nın yeni ekibi Elche, Galatasaray forması giyen Yusuf Demir ile ilgileniyor. (Estadio Deportivo)

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe ile PSG, Marco Asensio için anlaşmaya vardı. (Yağız Sabuncuoğlu)

Arsenal ile imzadan dönmek üzere olan Viktor Gyökeres için Fenerbahçe devreye girdi.

Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş transfer haberleri

Krasnodar, Bakhtiyor Zaynutdinov için Beşiktaş’a resmi teklif yaptı. (Ertan Süzgün)

Orkun Kökçü, 30 M€ karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu. (A Bola)

Beşiktaş, Wesley için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti! (@KramponSport)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın