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Galatasaray-Fenerbahçe Maçında Okan Buruk Kalecisine Karar Verdi

Galatasaray-Fenerbahçe Maçında Okan Buruk Kalecisine Karar Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.02.2025 - 11:40

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde her iki taraf da artık maç saatini bekliyor. İki taraf da kadrolarını belirledi son antrenmanlarını yaptı. Okan Buruk için önünde ikilem olarak duran kaleci tercihi sonuçlandı. Buruk tecrübeden yana tavrını koydu. Taraftar ise güncel performansıyla Günay'a şans verilebileceğini düşünüyordu.

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Fernando Muslera, derbilere damga vurması ile dikkat çeken bir isim.

Fernando Muslera, derbilere damga vurması ile dikkat çeken bir isim.

Derbilerde en çok forma giyen kaleci unvanını Volkan Demirel'den bir önceki Fenerbahçe maçında alan Muslera, bugün forma giyerse Bülent Korkmaz'ı yakalayacak. En çok forma giyen 60 maçla Rıza Çalımbay olurken, Çalımbay'ı yakalamak için 5 derbiye daha çıkması gerekiyor.

Diğer tarafta 2-2 biten maçtaki performansıyla Günay Güvenç var.

Diğer tarafta 2-2 biten maçtaki performansıyla Günay Güvenç var.

Günay yedek kaleci olmasına rağmen gelen her fırsatta düzenli oynayan bir kaleci gibi performans gösteriyor. Belki de AZ Alkmaar karşısında kabus gibi bir skoru önleyen isim Günay'dı.

Ancak Okan Buruk'un tercihi Muslera oldu.

Ancak Okan Buruk'un tercihi Muslera oldu.

Okan Buruk, derbi performansıyla ön plana çıkan Muslera'ya son dönemde performansında düşüş olsa da güvenmeyi tercih etti. Muslera'nın tecrübesine güvenen Okan Buruk bu maçta ondan çok şey bekliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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