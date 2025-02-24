Galatasaray-Fenerbahçe Maçında Okan Buruk Kalecisine Karar Verdi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde her iki taraf da artık maç saatini bekliyor. İki taraf da kadrolarını belirledi son antrenmanlarını yaptı. Okan Buruk için önünde ikilem olarak duran kaleci tercihi sonuçlandı. Buruk tecrübeden yana tavrını koydu. Taraftar ise güncel performansıyla Günay'a şans verilebileceğini düşünüyordu.