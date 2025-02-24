Galatasaray-Fenerbahçe Maçında Okan Buruk Kalecisine Karar Verdi
Galatasaray-Fenerbahçe Maçında Okan Buruk Kalecisine Karar Verdi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde her iki taraf da artık maç saatini bekliyor. İki taraf da kadrolarını belirledi son antrenmanlarını yaptı. Okan Buruk için önünde ikilem olarak duran kaleci tercihi sonuçlandı. Buruk tecrübeden yana tavrını koydu. Taraftar ise güncel performansıyla Günay'a şans verilebileceğini düşünüyordu.
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Fernando Muslera, derbilere damga vurması ile dikkat çeken bir isim.
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Diğer tarafta 2-2 biten maçtaki performansıyla Günay Güvenç var.
Ancak Okan Buruk'un tercihi Muslera oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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