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Galatasaray-Fenerbahçe Derbisine Saatler Kala Dursun Özbek'ten Açıklama Geldi

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisine Saatler Kala Dursun Özbek'ten Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.02.2025 - 14:53

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için artık saatler kaldı. Maçın atmosferine girmeye günler öncesinden başlayanlar için artık dakikalar geçmek bilmiyor. Bu esnada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten açıklama geldi. İtidal açıklaması şeklinde hazırlanan açıklamada taraftara çağrı vardı. Özbek, 'Sonunda iyiler kazanacak' dedi.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek maça saatler kala resmi siteden açıklamalar yaptı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek maça saatler kala resmi siteden açıklamalar yaptı.

Özbek, 'Bu akşam asırlık ezeli rekabetin yeni bir sayfasını açarak Fenerbahçe’yi sahamızda konuk edeceğiz. 

Galatasaray Spor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz.' dedi ve 'Ancak' kelimesini ekledi.

Özbek isim vermeden kaos ve kargaşa ortamından bahsetti.

Özbek isim vermeden kaos ve kargaşa ortamından bahsetti.

Dursun Özbek, 'Türk futbolunun son dönemlerde içine çekilmek istendiği kaos ve kargaşa ortamının yaratacağı tehlikeyi görüyoruz. Birtakım odakların; Galatasaray’a karşı takındıkları düşmanca tavır, ortamı geren eylem ve söylemleriyle birlikte kardeşi kardeşe kırdırmaya kadar gidecek tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetini ortaya koymaktadır.

Galatasaray Spor Kulübü ve ona gönülden bağlı milyonlarca taraftarın hiçbir ferdi bu yolun yolcusu olmayacaktır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek, toplumsal huzuru korumak her zaman birinci önceliğimizdir.' dedi.

Taraftara hitaben de çağrı yapan Özbek, provokasyonlara gelinmemesi konusunda uyardı.

Taraftara hitaben de çağrı yapan Özbek, provokasyonlara gelinmemesi konusunda uyardı.

Dursun Özbek, 'Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır. Sahaya yabancı madde atmayacağız ve son saniyeye kadar, hiç durmadan, Galatasarayımızı destekleyeceğiz.' dedi.

Özbek sözlerini son dönemde slogan haline gelen kalıpla bitirdi.

Özbek sözlerini son dönemde slogan haline gelen kalıpla bitirdi.

Özbek açıklamaya noktayı şu sözlerle koydu: 

'Galatasaray her zaman sahada kalarak terinin son damlasına kadar, zafer için kazanmak için mücadele edecektir!

Her zaman ifade ettiğimiz gibi; sonunda iyiler kazanacak!'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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