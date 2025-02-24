Galatasaray-Fenerbahçe Derbisine Saatler Kala Dursun Özbek'ten Açıklama Geldi
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisine Saatler Kala Dursun Özbek'ten Açıklama Geldi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için artık saatler kaldı. Maçın atmosferine girmeye günler öncesinden başlayanlar için artık dakikalar geçmek bilmiyor. Bu esnada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten açıklama geldi. İtidal açıklaması şeklinde hazırlanan açıklamada taraftara çağrı vardı. Özbek, 'Sonunda iyiler kazanacak' dedi.
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek maça saatler kala resmi siteden açıklamalar yaptı.
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Özbek isim vermeden kaos ve kargaşa ortamından bahsetti.
Taraftara hitaben de çağrı yapan Özbek, provokasyonlara gelinmemesi konusunda uyardı.
Özbek sözlerini son dönemde slogan haline gelen kalıpla bitirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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