Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Slavko Vincic'i Yapay Zeka Analiz Etti

Slavko Vincic bu sezon 21 maçta düdük çaldı. Bu maçların dağılımı 7 Şampiyonlar Ligi, 7 Slovenya Ligi, 2 UEFA Uluslar Ligi, 2 Yunanistan Süper Ligi, 1 Suudi Ligi, 1, Birleşik Arap Emirliği Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi Ön Eleme oldu.

Bu maçlarda 88 sarı kart çıktı. Maç başına ortalama 4 sarı karta yakın bir oran bu. 2 kez de ikinci sarıdan kırmızı kart çıkardı. 1 kez direkt kırmızı kart gösterdi, toplamda 4 kez de penaltı düdüğü çaldı.