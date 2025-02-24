Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Slavko Vincic'i Yapay Zeka Analiz Etti
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Slavko Vincic'i Yapay Zeka Analiz Etti
1970 yılından sonra ilk kez Türk futbolunda yabancı hakem sahne alacak. Sloven hakem Slavko Vincic henüz düdük çalmadan eleştirilmeye başlandı. Ancak maçtaki performansı merak konusu. Yapay zekaya Vincic'in genel tutumu ve eğilimlerini sorduk. Yapay zeka Vincic'i bize anlattı ve nasıl bir maç izleyeceğimizi söyledi.
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Tartışmalar arasında derbinin hakemi yabancı bir isim oldu.
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İlk göze çarpan şey taç atışı için bile yoğun itirazların olduğu ligimizde Vincic'in kartlar konusunda "cömert" olabileceği oldu.
Derbiye özel olarak yorumunda ise kartlara dikkat çekti yapay zeka.
Peki Vincic bu sezon nasıl bir kart ve penaltı istatistiğine sahip?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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İddaa için güzel analiz oldu 😁
Yapay zekaya bakarsan Collina gibi bir hakem ama bizimkiler istemiyor bence bu yapayın zekası eksik 😄 umarim dediği gibi çıkar