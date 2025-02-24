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Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Slavko Vincic'i Yapay Zeka Analiz Etti

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Slavko Vincic'i Yapay Zeka Analiz Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.02.2025 - 14:09

1970 yılından sonra ilk kez Türk futbolunda yabancı hakem sahne alacak. Sloven hakem Slavko Vincic henüz düdük çalmadan eleştirilmeye başlandı. Ancak maçtaki performansı merak konusu. Yapay zekaya Vincic'in genel tutumu ve eğilimlerini sorduk. Yapay zeka Vincic'i bize anlattı ve nasıl bir maç izleyeceğimizi söyledi.

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Tartışmalar arasında derbinin hakemi yabancı bir isim oldu.

Tartışmalar arasında derbinin hakemi yabancı bir isim oldu.

Slavko Vincic bu akşam derbide düdük çalacak. 55 yıl sonra Türk futboluna dönen yabancı hakem geleneğinin ne getireceğini hep birlikte göreceğiz. Yapay zekaya dünyaca ünlü ismin nasıl bir maç yöneteceğini sorduk

İlk göze çarpan şey taç atışı için bile yoğun itirazların olduğu ligimizde Vincic'in kartlar konusunda "cömert" olabileceği oldu.

İlk göze çarpan şey taç atışı için bile yoğun itirazların olduğu ligimizde Vincic'in kartlar konusunda "cömert" olabileceği oldu.

Önce Vinčić’in Hakem Profili: 

- Disiplin seviyesi yüksek: Kartlarını gerektiğinde kullanıyor, sert müdahalelere göz yummuyor.  

- Oyunu akıcı yönetmeyi sever: Gereksiz düdüklerle oyunu sık sık durdurmaktansa, avantaj kuralını uygulamaya yatkın.  

- Baskıdan etkilenmeyen bir hakem: Büyük maçlarda görev aldığı için atmosferden kolay kolay etkilenmez. Baskı kurmak isteyen oyunculara mesafeyi hatırlatır.  

- VAR ile uyumu iyi: Tartışmalı pozisyonlarda VAR’ı iyi kullanan bir hakem olarak biliniyor. Kararında ısrarcı olmaz.

Derbiye özel olarak yorumunda ise kartlara dikkat çekti yapay zeka.

Derbiye özel olarak yorumunda ise kartlara dikkat çekti yapay zeka.

Derbide Nasıl Bir Yönetim Sergiler?  

- Maçın başında sertliğe izin verirse, ilerleyen dakikalarda kartlar çıkmaya başlayabilir.  

- Oyunun temposunu bozmayacak şekilde düdük çalma eğiliminde olacaktır.  

- Oyuncuların hakemi baskı altına alma çabaları sonuçsuz kalabilir. Bundan zarar görebilirler.

- Derbinin gergin atmosferine bağlı olarak kart sayısı yüksek olabilir.  

Eğer maç kontrolden çıkarsa, , baskı altına alınmaya çalışıldığını hissederse Vinčić erken kart göstererek disiplin sağlayabilir. Ancak oyunun akışını bozmadan otoritesini korumaya çalışacak bir hakem profili sergilemesi muhtemel.

Peki Vincic bu sezon nasıl bir kart ve penaltı istatistiğine sahip?

Peki Vincic bu sezon nasıl bir kart ve penaltı istatistiğine sahip?

Slavko Vincic bu sezon 21 maçta düdük çaldı. Bu maçların dağılımı 7 Şampiyonlar Ligi, 7 Slovenya Ligi, 2 UEFA Uluslar Ligi, 2 Yunanistan Süper Ligi, 1 Suudi Ligi, 1, Birleşik Arap Emirliği Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi Ön Eleme oldu. 

Bu maçlarda 88 sarı kart çıktı. Maç başına ortalama 4 sarı karta yakın bir oran bu. 2 kez de ikinci sarıdan kırmızı kart çıkardı. 1 kez direkt kırmızı kart gösterdi, toplamda 4 kez de penaltı düdüğü çaldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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gnyy

İddaa için güzel analiz oldu 😁

Cindirella Man

Yapay zekaya bakarsan Collina gibi bir hakem ama bizimkiler istemiyor bence bu yapayın zekası eksik 😄 umarim dediği gibi çıkar