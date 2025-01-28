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Galatasaray Espor Takımı Mert Hakan Yandaş'ın Kulaklarını Çınlattı

Galatasaray Espor Takımı Mert Hakan Yandaş'ın Kulaklarını Çınlattı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.01.2025 - 21:09

Galatasaray Espor'un Valorant takımı, Challengers League 2025 Türkiye Birlik: Kickoff'ta SuperMassive'i mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçeli Mert Hakan'a gönderme yapıldı. Başrolde Padi vardı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında zirve için oldukça kritik olan Göztepe karşılaşmasından 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında zirve için oldukça kritik olan Göztepe karşılaşmasından 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Lider Galatasaray'la olan 6 puanlık fark korunmuştu.

İlk yarısı 1-0 deplasman ekibinin üstünlüğü ile tamamlanınca Mert Hakan, devre arası soyunma odasında arkadaşlarına "kavga edin biraz kavga" diyerek motive etmeye çalışmıştı. 👇

Galatasaray Espor da SUP maçının devre arasında Padi’nin galibiyeti getiren konuşmasını paylaşarak Mert Hakan'a gönderme yaptı 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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