Galatasaray Espor Takımı Mert Hakan Yandaş'ın Kulaklarını Çınlattı
Galatasaray Espor Takımı Mert Hakan Yandaş'ın Kulaklarını Çınlattı
Galatasaray Espor'un Valorant takımı, Challengers League 2025 Türkiye Birlik: Kickoff'ta SuperMassive'i mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Fenerbahçeli Mert Hakan'a gönderme yapıldı. Başrolde Padi vardı.
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında zirve için oldukça kritik olan Göztepe karşılaşmasından 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.
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İlk yarısı 1-0 deplasman ekibinin üstünlüğü ile tamamlanınca Mert Hakan, devre arası soyunma odasında arkadaşlarına "kavga edin biraz kavga" diyerek motive etmeye çalışmıştı. 👇
Galatasaray Espor da SUP maçının devre arasında Padi’nin galibiyeti getiren konuşmasını paylaşarak Mert Hakan'a gönderme yaptı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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