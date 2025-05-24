Galatasaray'da Mertens'ten Göztepe Maçı Sonrası Veda Gibi Açıklama

Dreis Mertens yaptığı açıklamada 'Çok duygusal bir andı. Buraya 1 yıl için gelmiştim. Bana 3 yıl şans verdiler. Harika bir 3 yıl geçirdim. Türkiye, İstanbul çok güzel. Şimdi belli kararlar vermeliyim, futbol oynayacak mıyım?' dedi.