Galatasaray'da Mertens'ten Göztepe Maçı Sonrası Veda Gibi Açıklama
Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Dries Mertens’in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddiaları gündemde. Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamalarla veda sinyali verdi. Mertens’in sözleri, taraftarlar arasında ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Belçikalı oyuncunun kariyerine ülkesinde devam etmesi bekleniyor.
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Belçikalı yıldız Mertens vedaya hazırlanıyor.
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Mertens'ten duygusal açıklama
"Karar mekanizmasına güvenmek gerek"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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