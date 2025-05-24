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Galatasaray'da Mertens'ten Göztepe Maçı Sonrası Veda Gibi Açıklama

Galatasaray'da Mertens'ten Göztepe Maçı Sonrası Veda Gibi Açıklama

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2025 - 23:54

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Dries Mertens’in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddiaları gündemde. Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamalarla veda sinyali verdi. Mertens’in sözleri, taraftarlar arasında ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Belçikalı oyuncunun kariyerine ülkesinde devam etmesi bekleniyor.

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Belçikalı yıldız Mertens vedaya hazırlanıyor.

Belçikalı yıldız Mertens vedaya hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi. Maç sonrası sarı-kırmızılı takımda Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

Mertens '1 yıl için geldim 3 yıldır buradayım' diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Mertens'ten duygusal açıklama

Mertens'ten duygusal açıklama

Dreis Mertens yaptığı açıklamada 'Çok duygusal bir andı. Buraya 1 yıl için gelmiştim. Bana 3 yıl şans verdiler. Harika bir 3 yıl geçirdim. Türkiye, İstanbul çok güzel. Şimdi belli kararlar vermeliyim, futbol oynayacak mıyım?' dedi.

"Karar mekanizmasına güvenmek gerek"

"Karar mekanizmasına güvenmek gerek"

Mertens, açıklamasını 'Eğer çalışacak olursam, Galatasaray da özel bir kulüp. Kulübün içerisinde de nasıl bir gelişim olduğunu gözlemledim. Karar mekanizmasına güvenmek lazım. Neler olacağını göreceğiz' sözleriyle noktaladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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