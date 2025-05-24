Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ön Elemesinde Seri Başı Unvanı İki Dakika Sürdü
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak ve seri başı olup olmayacağı belirsizliğini koruyordu. Sarı-lacivertlilerin bu durumu farklı liglerden gelecek sonuçlara göre belirlenecekti. Ancak bu gece Fenerbahçe iki dakikada büyük bir şanssızlık daha yaşadı.
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Fenerbahçe bu sezon da şampiyonluk kupasını kaldıramadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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