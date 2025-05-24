Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ön Elemesinde Seri Başı Unvanı İki Dakika Sürdü

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak ve seri başı olup olmayacağı belirsizliğini koruyordu. Sarı-lacivertlilerin bu durumu farklı liglerden gelecek sonuçlara göre belirlenecekti. Ancak bu gece Fenerbahçe iki dakikada büyük bir şanssızlık daha yaşadı.

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