onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ön Elemesinde Seri Başı Unvanı İki Dakika Sürdü

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ön Elemesinde Seri Başı Unvanı İki Dakika Sürdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2025 - 22:32

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak ve seri başı olup olmayacağı belirsizliğini koruyordu. Sarı-lacivertlilerin bu durumu farklı liglerden gelecek sonuçlara göre belirlenecekti. Ancak bu gece Fenerbahçe iki dakikada büyük bir şanssızlık daha yaşadı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe bu sezon da şampiyonluk kupasını kaldıramadı.

Fenerbahçe bu sezon da şampiyonluk kupasını kaldıramadı.

Üst üste dördüncü sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe, en azından şeytanın bacağını kırıp Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Bunun için de seri başı olup olmaması gelecek rakip için hayli önemli hale geldi.

Avusturya'dan gelen haberler üzdü.

Avusturya'dan gelen haberler üzdü.

Avusturya Ligi'nde ikincilik mücadelesi son haftaya taşınmıştı ve Austria Wien, 90. dakikada öne geçmesine rağmen 90+2’de yediği golle puan kaybetti. Bu sonuçla Salzburg ligi ikinci sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi eleme biletini aldı. Salzburg’un elemelere katılması, Fenerbahçe’nin seri başı olma ihtimalini ortadan kaldırdı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri arasında Benfica, Rangers, Club Brugge veya Salzburg ile Feyenoord bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın