Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Dönüş Tarihi Belli Oldu

Galatasaray taraftarı, kasım ayında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi'den gelecek iyi haberleri bekliyor. Arjantin'de tedavisine devam eden Icardi, dönem dönem İstanbul'a geliyor ama kesin dönüş için iki tarafın da bir süre daha beklemesi gerekiyor. Icardi, Mayıs ayı için taraftarı umutlandırsa da şimdilik bu hedef gerçekçi görünmüyor.