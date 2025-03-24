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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Dönüş Tarihi Belli Oldu

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Dönüş Tarihi Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.03.2025 - 14:41

Galatasaray taraftarı, kasım ayında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi'den gelecek iyi haberleri bekliyor. Arjantin'de tedavisine devam eden Icardi, dönem dönem İstanbul'a geliyor ama kesin dönüş için iki tarafın da bir süre daha beklemesi gerekiyor. Icardi, Mayıs ayı için taraftarı umutlandırsa da şimdilik bu hedef gerçekçi görünmüyor.

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Mauro Icardi, Kasım ayından beri formasından uzak.

Mauro Icardi, Kasım ayından beri formasından uzak.

Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mauro Icardi, Kasım ayında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sebebiyle yeşil sahalardan uzak kaldı. Tedavisine Arjantin'de devam eden Arjantinli golcü sahaya çıkmak için adeta gün sayıyor.

Mayıs demişti yetişemedi.

Mayıs demişti yetişemedi.

Mauro Icardi, Mayıs ayında döneceğini söylemişti ancak sakatlığının Mayıs ayına yetişemeyeceği belli oldu. Arjantinli golcünün bireysel çalışmalara başlamak için bir süre daha beklemesi gerekecek.

Yeni sezona hazır olacak.

Yeni sezona hazır olacak.

Mauro Icardi'nin bireysel çalışmalara 15 Haziran'da başlaması bekleniyor. 15 Haziran'dan itibaren başlayacak çalışmalar sonrasında yıldız oyuncunun kamp kadrosuna dahil edilmesi, kampların ardından da yeni sezona hazır şekilde başlaması bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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