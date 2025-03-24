Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Dönüş Tarihi Belli Oldu
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Dönüş Tarihi Belli Oldu
Galatasaray taraftarı, kasım ayında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi'den gelecek iyi haberleri bekliyor. Arjantin'de tedavisine devam eden Icardi, dönem dönem İstanbul'a geliyor ama kesin dönüş için iki tarafın da bir süre daha beklemesi gerekiyor. Icardi, Mayıs ayı için taraftarı umutlandırsa da şimdilik bu hedef gerçekçi görünmüyor.
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Mauro Icardi, Kasım ayından beri formasından uzak.
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Mayıs demişti yetişemedi.
Yeni sezona hazır olacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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