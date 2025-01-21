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Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sonuncu Sıradaki Dinamo Kiev'le Yenişemedi

Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sonuncu Sıradaki Dinamo Kiev'le Yenişemedi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.01.2025 - 20:29

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, bu sezon turnuvada galibiyeti olmayan beş takımdan biri olan Dinamo Kiev'le berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı maçtan 3-3'lük skorla ayrıldı. Okan Buruk ve öğrencileri, puanını 13 yükseltti. Deplasman ekibi ise ligdeki ilk puanını aldı.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i konuk etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısı temsilcimizin 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlanırken 90 dakika 3-3'lük beraberlikle bitti.

Mücadelenin ilk yarısı temsilcimizin 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlanırken 90 dakika 3-3'lük beraberlikle bitti.

Goller: 6' Davinson Sanchez, 22' Abdülkerim Bardakcı, 53' Osimhen (P) - 45' Vanat, 69', 82' Yarmolenko

Avrupa Ligi'ndeki ilk 6 maçında 1 gol atan Dinamo Kiev, Galatasaray'a karşı 3 isabetli şutta 3 gol buldu.

Avrupa Ligi'ndeki ilk 6 maçında 1 gol atan Dinamo Kiev, Galatasaray'a karşı 3 isabetli şutta 3 gol buldu.

Deplasman ekibi ilk puanını alırken sarı-kırmızılar 30 Ocak'ta oynayacağı Ajax maçı öncesinde puanı 13 yaptı.

Deplasman ekibi ilk puanını alırken sarı-kırmızılar 30 Ocak'ta oynayacağı Ajax maçı öncesinde puanı 13 yaptı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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