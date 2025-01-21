Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sonuncu Sıradaki Dinamo Kiev'le Yenişemedi

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, bu sezon turnuvada galibiyeti olmayan beş takımdan biri olan Dinamo Kiev'le berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı maçtan 3-3'lük skorla ayrıldı. Okan Buruk ve öğrencileri, puanını 13 yükseltti. Deplasman ekibi ise ligdeki ilk puanını aldı.