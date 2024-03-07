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Gabrial Garcia Marquez'in Hayırsız Evlatları: Yakın Diye Bıraktığı 'Ağustos'ta Görüşürüz' Romanı Basıldı!

Gabrial Garcia Marquez'in Hayırsız Evlatları: Yakın Diye Bıraktığı 'Ağustos'ta Görüşürüz' Romanı Basıldı!

Gabrial Garcia Marquez Ağustos'ta Görüşürüz
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.03.2024 - 18:55

Nobel ödüllü yazar Gabrial Garcia Marquez'in çocukları, babalarının ölmeden önce yakılmasını vasiyet ettiği romanı bastı. 

'Ağustos'ta Görüşürüz' adlı roman dünya genelinde 12 Mart'ta satışa çıkıyor. 

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Nobel ödüllü yazar Gabrial Garcia Marquez, 17 Nisan 2014'te 87 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Nobel ödüllü yazar Gabrial Garcia Marquez, 17 Nisan 2014'te 87 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

"Büyülü gerçekçilik" akımının en önemli isimlerinden Marquez'in 'Kolera Günlerinde Aşk' ve 'Yüzyıllık Yalnızlık' gibi kitapları dünya çapında 50 milyondan fazla satış rakamına ulaştı.

"Büyülü gerçekçilik" akımının en önemli isimlerinden Marquez'in 'Kolera Günlerinde Aşk' ve 'Yüzyıllık Yalnızlık' gibi kitapları dünya çapında 50 milyondan fazla satış rakamına ulaştı.

Marquez, bundan 10 yıl önce öldüğünde geriye demans hastalığıyla mücadele ettiği dönemde yazdığı bir roman bıraktı. Marquez son günlerinde oğullarına romanın yok edilmesi gerektiğini söyledi.

Marquez, bundan 10 yıl önce öldüğünde geriye demans hastalığıyla mücadele ettiği dönemde yazdığı bir roman bıraktı. Marquez son günlerinde oğullarına romanın yok edilmesi gerektiğini söyledi.

Ancak oğulları babalarına "ihanet" ederek kitabın yayımlanmasına karar verdi. Ağustos'ta Görüşürüz adlı kitap bu hafta İspanyolca olarak yayımlandı. 12 Mart'ta dünya genelinde satışa sunulacak.

Ancak oğulları babalarına "ihanet" ederek kitabın yayımlanmasına karar verdi. Ağustos'ta Görüşürüz adlı kitap bu hafta İspanyolca olarak yayımlandı. 12 Mart'ta dünya genelinde satışa sunulacak.

Yayımlandığı dile bağlı olarak yaklaşık 100-120 sayfalık kısa bir roman olan 'Ağustos'ta Görüşürüz' annesinin mezarını ziyaret etmek için her yıl Ağustos ayında tek başına bir adaya giden ve 20 yılı aşkın süredir mutlu bir evliliği olmasına rağmen her seyahatinde yeni bir sevgili edinen, Ana Magdalena Bachorta adlı yaşlı bir kadının hikayesini anlatıyor.

BBC'ye konuşan Garcia Marquez'in oğlu Gonzalo Garcia Barcha ise tartışmalar için şu açıklamalarda bulundu 👇

BBC'ye konuşan Garcia Marquez'in oğlu Gonzalo Garcia Barcha ise tartışmalar için şu açıklamalarda bulundu 👇

'Kitabın tamamlanmış olduğunu fark ettik, çok fazla düzenleme yapmamız gerekmiyordu. Herhangi bir ekleme veya büyük değişiklik yapılmadı.'

Bunun aileme, babamın isteklerine bir ihanet olup olmadığını üç saniye kadar düşündük ve şuna karar verdik: evet bu bir ihanetti ama çocuklar bunun için var.' 

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Kitabın editörü Cristobal Pera ise şunları söyledi: "Bitmemiş romanı düzenlerken karşılaştığımız en büyük zorluk, Gabriel Garcia Marquez'in eserine tam anlamıyla gereken saygıyı göstermekti. Tek bir kelime eklemem gerekmedi."

Kitabın editörü Cristobal Pera ise şunları söyledi: "Bitmemiş romanı düzenlerken karşılaştığımız en büyük zorluk, Gabriel Garcia Marquez'in eserine tam anlamıyla gereken saygıyı göstermekti. Tek bir kelime eklemem gerekmedi."

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