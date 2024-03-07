Gabrial Garcia Marquez'in Hayırsız Evlatları: Yakın Diye Bıraktığı 'Ağustos'ta Görüşürüz' Romanı Basıldı!
Gabrial Garcia Marquez'in Hayırsız Evlatları: Yakın Diye Bıraktığı 'Ağustos'ta Görüşürüz' Romanı Basıldı!
Nobel ödüllü yazar Gabrial Garcia Marquez'in çocukları, babalarının ölmeden önce yakılmasını vasiyet ettiği romanı bastı.
'Ağustos'ta Görüşürüz' adlı roman dünya genelinde 12 Mart'ta satışa çıkıyor.
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Nobel ödüllü yazar Gabrial Garcia Marquez, 17 Nisan 2014'te 87 yaşında hayata gözlerini yummuştu.
"Büyülü gerçekçilik" akımının en önemli isimlerinden Marquez'in 'Kolera Günlerinde Aşk' ve 'Yüzyıllık Yalnızlık' gibi kitapları dünya çapında 50 milyondan fazla satış rakamına ulaştı.
Marquez, bundan 10 yıl önce öldüğünde geriye demans hastalığıyla mücadele ettiği dönemde yazdığı bir roman bıraktı. Marquez son günlerinde oğullarına romanın yok edilmesi gerektiğini söyledi.
Ancak oğulları babalarına "ihanet" ederek kitabın yayımlanmasına karar verdi. Ağustos'ta Görüşürüz adlı kitap bu hafta İspanyolca olarak yayımlandı. 12 Mart'ta dünya genelinde satışa sunulacak.
BBC'ye konuşan Garcia Marquez'in oğlu Gonzalo Garcia Barcha ise tartışmalar için şu açıklamalarda bulundu 👇
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Kitabın editörü Cristobal Pera ise şunları söyledi: "Bitmemiş romanı düzenlerken karşılaştığımız en büyük zorluk, Gabriel Garcia Marquez'in eserine tam anlamıyla gereken saygıyı göstermekti. Tek bir kelime eklemem gerekmedi."
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