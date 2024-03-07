Gabrial Garcia Marquez'in Hayırsız Evlatları: Yakın Diye Bıraktığı 'Ağustos'ta Görüşürüz' Romanı Basıldı!

'Kitabın tamamlanmış olduğunu fark ettik, çok fazla düzenleme yapmamız gerekmiyordu. Herhangi bir ekleme veya büyük değişiklik yapılmadı.'

Bunun aileme, babamın isteklerine bir ihanet olup olmadığını üç saniye kadar düşündük ve şuna karar verdik: evet bu bir ihanetti ama çocuklar bunun için var.'

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