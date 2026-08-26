Futbol Federasyonu’ndan Yabancı Kuralıyla İlgili Düzenleme
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin A takım listesine kaydedemedikleri futbolcularını Türkiye Kupası’nda oynatabilmesine yönelik geçici düzenleme yaptı.
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TFF, 2026-2027 sezonu Türkiye Kupası maçları statüsünde yapılan değişikliği açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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