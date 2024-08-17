Friends Yıldızı Matthew Perry'nin Ölüm Soruşturmasındaki Kilit İsim 'Ketamine Queen' Aslında Kim?

Sangha, Perry'nin ölümünün ardından aşırı lüks partilerde eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaşmış, Japonya ve Meksika da dahil olmak üzere pek çok farklı ülkede tatil yapmıştı.

Ayrıca gözaltına alımadan bir gün önce de saçını mora boyattığı aktarılıyor.