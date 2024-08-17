Friends Yıldızı Matthew Perry'nin Ölüm Soruşturmasındaki Kilit İsim 'Ketamine Queen' Aslında Kim?
Friends Yıldızı Matthew Perry'nin Ölüm Soruşturmasındaki Kilit İsim 'Ketamine Queen' Aslında Kim?
Dünyaca ünlü Friends dizisinde Chandler karakterine hayat veren Matthew Perry, evinde ölü bulunmuştu. Ünlü ismin ölümüyle ilgili soruşturmada kendi asistanı dahil 5 kişiye dava açıldı. Sanıklar, kanında yüksek dosta ketamin bulunan Perry'e zararlı maddeyi tedarik etmekle suçlandı.
Davada ayrıca 'Ketamin Queen' ismiyle tanınan Jasveen Sangha yer alıyor.
Peki kimdir bu Ketamin Queen?
Kaynak: BBC / Malu Cursino
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Friends dizisinin sevilen karakteri Chandler'a hayat veren Matthew Perry, geçtiğimiz yıl Ekim ayında hayatını kaybetti.
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Doktorlar, Perry'nin vücudunda yüksek dozda ketamin tespit etmişti.
Matthew Perry'inin ölümüyle ilgili soruşturmada kendi asistanı dahil 5 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan beş kişi arasında doktorlar, Perry'nin kişisel asistanı ve "Ketamin Queen" (Ketamin Kraliçesi) olarak tanınmış satıcı Jasveen Sangha bulunuyor.
Geçtiğimiz Perşembe günü mahkemede suçsuz olduğunu iddia eden Sangha'nın kefalet talebi yetkililer tarafından reddedildi. Sangha, Ekim ayındaki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.
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Peki Ketamin Queen hakkında neler biliyoruz?
Ketamin Queen'in yalnızca üst düzey ve ünlülerle iş yaptığı iddia ediliyor.
Sangha, sosyal hayatında da ünlü isimlerle yan yana. Öyle ki yakın arkadaşları, Sangha'nın Oscar törenlerinde boy gösterdiğini söylüyor.
Sangha'nın Perry ile tanışmasının ise diğer sanık Dr. Salvador Plasencia aracılığıyla olduğu iddia ediliyor. Doktor, Perry'nin tedavini görmeye başladığını öğrendiğinde ilk olarak davanın diğer sanığı Dr. Mark Chavez ile iletişime geçiyor.
"Sanıklar, Perry'nin iyiliğini düşünmektense onun üzerinden kazanç elde etmeyi daha çok önemsiyorlardı."
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