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Friends Yıldızı Matthew Perry'nin Ölüm Soruşturmasındaki Kilit İsim 'Ketamine Queen' Aslında Kim?

Friends Yıldızı Matthew Perry'nin Ölüm Soruşturmasındaki Kilit İsim 'Ketamine Queen' Aslında Kim?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.08.2024 - 09:50

Dünyaca ünlü Friends dizisinde Chandler karakterine hayat veren Matthew Perry, evinde ölü bulunmuştu. Ünlü ismin ölümüyle ilgili soruşturmada kendi asistanı dahil 5 kişiye dava açıldı. Sanıklar, kanında yüksek dosta ketamin bulunan Perry'e zararlı maddeyi tedarik etmekle suçlandı. 

Davada ayrıca 'Ketamin Queen' ismiyle tanınan Jasveen Sangha yer alıyor.

Peki kimdir bu Ketamin Queen?

Kaynak: BBC / Malu Cursino

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Friends dizisinin sevilen karakteri Chandler'a hayat veren Matthew Perry, geçtiğimiz yıl Ekim ayında hayatını kaybetti.

Friends dizisinin sevilen karakteri Chandler'a hayat veren Matthew Perry, geçtiğimiz yıl Ekim ayında hayatını kaybetti.

Sevenlerini derinden üzen Perry'nin ölümünün ardından birçok soru işareti oluşmaya başladı. Perry, evindeki jakuzisinde ölü bulunmuş ve ölüm sebebinin bir kaza olduğu düşünülmüştü.

Doktorlar, Perry'nin vücudunda yüksek dozda ketamin tespit etmişti.

Doktorlar, Perry'nin vücudunda yüksek dozda ketamin tespit etmişti.

Perry, yıllarca bağımlılığıyla mücadele etmiş ve sonunda bağımlılığından kurtulduğunu müjdelemişti. Ünlü isme ketamin infüzyon tedavisi uygulanıyordu ancak kanında bulunan madde miktarı, yalnızca tedavi amaçlı alınan miktar kadar değildi.

Üstelik tedavi için en son bir hafta önce almıştı!

Matthew Perry'inin ölümüyle ilgili soruşturmada kendi asistanı dahil 5 kişi gözaltına alındı.

Matthew Perry'inin ölümüyle ilgili soruşturmada kendi asistanı dahil 5 kişi gözaltına alındı.

BBC'nin aktardığına göre yaklaşık bir yıldır süren soruşturma, ABD'deki geniş bir ketamin ağını ve başka bir ölümü daha ortaya çıkardı.

Gözaltına alınan beş kişi arasında doktorlar, Perry'nin kişisel asistanı ve "Ketamin Queen" (Ketamin Kraliçesi) olarak tanınmış satıcı Jasveen Sangha bulunuyor.

Gözaltına alınan beş kişi arasında doktorlar, Perry'nin kişisel asistanı ve "Ketamin Queen" (Ketamin Kraliçesi) olarak tanınmış satıcı Jasveen Sangha bulunuyor.

Ketamin Queen, şu anda zararlı madde dağıtmak için komplo kurmak, ölümle sonuçlanan madde dağıtımı dahil olmak üzere tam dokuz farklı suçlamayla karşı karşıya.

Geçtiğimiz Perşembe günü mahkemede suçsuz olduğunu iddia eden Sangha'nın kefalet talebi yetkililer tarafından reddedildi. Sangha, Ekim ayındaki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.

Geçtiğimiz Perşembe günü mahkemede suçsuz olduğunu iddia eden Sangha'nın kefalet talebi yetkililer tarafından reddedildi. Sangha, Ekim ayındaki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.
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Peki Ketamin Queen hakkında neler biliyoruz?

Peki Ketamin Queen hakkında neler biliyoruz?

BBC'nin aktardığına göre Jasveen Sangha, 2019'dan beri 'zula evinden' ketamin tedarik ediyor. Kaliforniya Merkez Bölgesi ABD Savcısı Martin Estrada, düzenlenen basın toplantısında Hollywood'daki evinin aslında bir 'uyuşturucu satış mağazası' olduğu söyledi.

İddiaya göre evde yapılan aramalarda onlarca farklı türde, binlerce hap ele geçirildi.

Ketamin Queen'in yalnızca üst düzey ve ünlülerle iş yaptığı iddia ediliyor.

Ketamin Queen'in yalnızca üst düzey ve ünlülerle iş yaptığı iddia ediliyor.

Suç ortağı Eril Fleming, Sangha'nın yalnızca ünlülere çalıştığını iddia ediyor. Sangha aynı zamanda yaşadığı lüks hayatı sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Sangha, sosyal hayatında da ünlü isimlerle yan yana. Öyle ki yakın arkadaşları, Sangha'nın Oscar törenlerinde boy gösterdiğini söylüyor.

Sangha, sosyal hayatında da ünlü isimlerle yan yana. Öyle ki yakın arkadaşları, Sangha'nın Oscar törenlerinde boy gösterdiğini söylüyor.

Sangha, Perry'nin ölümünün ardından aşırı lüks partilerde eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaşmış, Japonya ve Meksika da dahil olmak üzere pek çok farklı ülkede tatil yapmıştı.

Ayrıca gözaltına alımadan bir gün önce de saçını mora boyattığı aktarılıyor.

Sangha'nın Perry ile tanışmasının ise diğer sanık Dr. Salvador Plasencia aracılığıyla olduğu iddia ediliyor. Doktor, Perry'nin tedavini görmeye başladığını öğrendiğinde ilk olarak davanın diğer sanığı Dr. Mark Chavez ile iletişime geçiyor.

Sangha'nın Perry ile tanışmasının ise diğer sanık Dr. Salvador Plasencia aracılığıyla olduğu iddia ediliyor. Doktor, Perry'nin tedavini görmeye başladığını öğrendiğinde ilk olarak davanın diğer sanığı Dr. Mark Chavez ile iletişime geçiyor.

Dr. Plasencia'nin Perry'nin asistanı Kenneth Iwamasa'ya Perry'ye ketamin enjekte etmeyi öğrettiği iddia ediliyor. Maddeyi sağlayan kişi olarak da Ketamin Queen olarak bilinen Sangha ön plana çıkıyor.

"Sanıklar, Perry'nin iyiliğini düşünmektense onun üzerinden kazanç elde etmeyi daha çok önemsiyorlardı."

"Sanıklar, Perry'nin iyiliğini düşünmektense onun üzerinden kazanç elde etmeyi daha çok önemsiyorlardı."

Savcı Martin Estrada, düzenlediği basın toplantısında sanıkların Perry'nin ölümüyle yakından ilişkili olduğunu ve satıcı Sangha'nın yalnızca Perry ile değil, pek çok ünlüyle de çalıştığını iddia ediyor.

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