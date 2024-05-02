Verdiğin cevaplara göre senin Fransız ismin Alexandre olurdu! Alexandre, 'halkın savunucusu' anlamına geliyor. Bu isim, senin kişiliğini ve karakterini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. 🥳 Hayal et, bir Strazburg sakinisin. Sabahları, güne enfes bir krep ile başlardın. İçerisine belki biraz Nutella sürer, belki de taze meyvelerle süslerdin. Yanında ise, Fransızların vazgeçilmezi olan bir fincan kahve olurdu. Kahvenin kokusu, evinin her köşesini sarardı ve seni güne hazırlardı. Mesleğin ise sanatla iç içe olurdu. Belki bir galeride çalışırdın, belki de bir müzede. Sanat eserleriyle çevrili bir hayatın olurdu ve bu seni mutlu ederdi. Aynı zamanda, sivil toplum örgütlerinde aktif bir rol alırdın. Toplum için bir şeyler yapmayı önemserdin. Sence bildik mi? Haydi, yorumlarda buluşalım! 🤗👇