Fransa'da Doğsaydın Adın Ne Olurdu?
Fransa'da Doğsaydın Adın Ne Olurdu?
Bonjour! Başka bir ülkede, örneğin Fransa'da doğsan ismin ne olurdu hiç düşündün mü? 🤔 Düşünmediysen biz senin yerine düşündük. Öğrenmek için haydi testee!👇🥰
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim.
2. Kaç yaşındasın?
3. Fransa'da nerede doğmak isterdin?
4. Peki Fransa'nın en sevdiğin özelliği nedir?
5. Sence karakter olarak Fransızlara benziyor musun?
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6. Fransız olsan bu yemeklerden hangisini tercih ederdin?
7. Bu Fransız filmlerinden en sevdiğini seç.
8. Fransa'da ne işi yapardın?
9. Bu Fransız mutfağına ait tatlılarından hangisini çok seversin veya seveceğini düşünüyorsun?
10. Son olarak, bu Fransız eserlerinden hangisi favorin?
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Harvey!
Elroy!
Alexandre!
Charles!
Patrice!
Zoe!
Chloe!
Valerie!
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