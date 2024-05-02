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Fransa'da Doğsaydın Adın Ne Olurdu?

Fransa'da Doğsaydın Adın Ne Olurdu?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 16:31

Bonjour! Başka bir ülkede, örneğin Fransa'da doğsan ismin ne olurdu hiç düşündün mü? 🤔 Düşünmediysen biz senin yerine düşündük. Öğrenmek için haydi testee!👇🥰

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim.

2. Kaç yaşındasın?

3. Fransa'da nerede doğmak isterdin?

4. Peki Fransa'nın en sevdiğin özelliği nedir?

5. Sence karakter olarak Fransızlara benziyor musun?

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6. Fransız olsan bu yemeklerden hangisini tercih ederdin?

7. Bu Fransız filmlerinden en sevdiğini seç.

8. Fransa'da ne işi yapardın?

9. Bu Fransız mutfağına ait tatlılarından hangisini çok seversin veya seveceğini düşünüyorsun?

10. Son olarak, bu Fransız eserlerinden hangisi favorin?

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Harvey!

Harvey!

Verdiğin cevaplara göre senin Fransız ismin Harvey olurdu! ''Savaşçı, savaşa değer'' anlamındaki Harvey ismi, senin Fransız karakterini yansıtan bir isim. Harvey, senin enerjik ve cesur ruhunu tam anlamıyla yansıtıyor. Şimdi biraz hayal kurmaya ne dersin?🤔 Bir düşün, Paris'te yaşıyorsun. Her gün, tarihin ve sanatın kalbinin attığı, dünyaca ünlü müzeleri geziyorsun. Louvre, Orsay, Pompidou... 🥰 Bunun yanı sıra, şirin bir kafe işletiyorsun. Müşterilerin, kahvenin mis gibi kokusu ve lezzeti için sıraya giriyorlar. En sevdiğin tatlı olan makaronu da unutmayalım. Her gün yediğin makaronlar hayatının olmazsa olmazı! Kulağa harika gelmiyor mu? Lütfen düşüncelerini yorumlara yaz. 🥳👇

Elroy!

Elroy!

Verdiğin cevaplara göre senin Fransız ismin Elroy olurdu! Elroy ismi kral anlamına geliyor. Bu isim senin Fransız hayatını oldukça iyi yansıtıyor. 💃🕺 Mesela düşünsene; Marsilya'nın güzel sokaklarında yaşayan, sağlık sektöründe çalışan bir Fransızsın. Günlerini lezzetli makaronlar yiyip, aromatik kahveler içerek geçiriyorsun. Hafta sonları ise çantalarını toplayıp, güneşin ve denizin keyfini çıkarabileceğin Nice'e gidiyorsun. 💖 Ayrıca, Fransız versiyonunun modayı son derece yakından takip edeceğini tahmin ediyoruz. Şık ve zarif bir tarzın olurdu, belki de Paris Moda Haftası'nda ön sıralarda yer alırdın! Gerçekten krallar gibi olurdun! Peki, sen bu hayali Fransız yaşamını nasıl buldun? Düşüncelerini, yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutma! 🥳👇

Alexandre!

Alexandre!

Verdiğin cevaplara göre senin Fransız ismin Alexandre olurdu! Alexandre, 'halkın savunucusu' anlamına geliyor. Bu isim, senin kişiliğini ve karakterini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. 🥳 Hayal et, bir Strazburg sakinisin. Sabahları, güne enfes bir krep ile başlardın. İçerisine belki biraz Nutella sürer, belki de taze meyvelerle süslerdin. Yanında ise, Fransızların vazgeçilmezi olan bir fincan kahve olurdu. Kahvenin kokusu, evinin her köşesini sarardı ve seni güne hazırlardı. Mesleğin ise sanatla iç içe olurdu. Belki bir galeride çalışırdın, belki de bir müzede. Sanat eserleriyle çevrili bir hayatın olurdu ve bu seni mutlu ederdi. Aynı zamanda, sivil toplum örgütlerinde aktif bir rol alırdın. Toplum için bir şeyler yapmayı önemserdin. Sence bildik mi? Haydi, yorumlarda buluşalım! 🤗👇

Charles!

Charles!

Verdiğin cevaplara göre senin Fransız ismin Charles olurdu! 🥰 Charles 'özgür adam' anlamına geliyor. Bu isim, senin enerjini ve ruhunu yansıtıyor gibi görünüyor. Bir düşünsene, güzel ve sakin bir hayatın var. Nice'te, deniz kenarında bir evde yaşıyorsun. Güneşin batışını izlerken bir yandan da favori işini yapıyorsun. Tabii ki, bu hayatın vazgeçilmezleri arasında bolca kruvasan yeme ve kahve içme de var. Güneşli havalarda denize girip, sıcak kumların üzerinde uzanıyorsun. Ve tabii ki, tatlı sever biri olarak, favori tatlına gelirsek... Kesinlikle bir Fransız klasiği olan sufle olurdu! 🤗 Peki, sen bu hayatı nasıl buldun? orumlar bölümünde düşüncelerini bizimle paylaşmayı unutma! 👇

Patrice!

Patrice!

Verdiğin cevaplara göre senin Fransız ismin Patrice olurdu! ''Asaletten doğan anlamına gelen Patrice ismi, senin Fransa'daki asıl hayatını tanımlardı. Bir hayal etsene; Strazburg'da sahil kenarında bir hastanede çalışıyorsun. Yorgun zamanlarına bir kahve ve kruvasan eşliğinde sahilde uzanıyorsun. Tatile gitmek istediğinde Paris'e gidip sokaklarında dolaşıyor ve arkadaşlarınla vakit geçiriyorsun. Ayrıca canın sıkıldığında gidebileceğin mükemmel filmler ve sinemalar da yanı başında. Kulağa harika bir hayat gibi geliyor. Sen ne dersin? Lütfen düşüncelerini bizimle paylaş!

Zoe!

Zoe!

Verdiğin cevaplara göre senin Fransız ismin Zoe olurdu! ''Canlı, hayat dolu'' anlamına gelen Zoe ismi, senin enerjini ve karakterini oldukça iyi tanımlıyor. 🤗Şöyle düşün, Fransa'dasın. Marsilya sokaklarında küçük ama güzel bir evde mimarlık atölyeni açmışsın. Krem Brüle yiyip, arkadaşlarınla dışarı çıkıyor, tiyatroya gidiyorsun. 💃🕺 Ayrıca tatil için Nice'e gidip sıcak kumlara uzanarak stresinden istediğin an kurtulabiliyorsun. Kulağa harika gelmiyor mu? Fransa'daki hayatını nasıl buldun? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma. 👇💖

Chloe!

Chloe!

Verdiğin cevaplara göre senin Fransız ismin Chloe olurdu! ''Gelişen ve çiçek açan'' anlamına gelen Chloe, bizce tam senlik bir isim. Bir düşünsene, Paris'te yaşıyorsun. Hem kendi işini yapıyorsun hem de istediğin gibi gezip, Paris sokaklarını keşfedebiliyorsun. 💃🕺 Taze kruvasan ve kahve ile birlikte tabi ki. Canın sıkıldığında Nice'in sahilinde yürüyebilir, Marsilya'da güzel bir kafede arkadaşlarınla sohbet edebiliyorsun. 👭 Ne muazzam bir hayat değil mi? Sen ne düşünüyorsun? Lütfen yorumlarda bizimle paylaş. 🥰👇

Valerie!

Valerie!

Verdiğin cevaplara göre senin Fransız ismin Valerie olurdu! ''Güç, sağlık'' anlamına gelen Valerie ismi, senin Fransa'daki hayatını tam olarak yansıtıyor. Birlikte hayal edelim; Nice'de yaşıyorsun. İstediğinde çıkıp sahilde denize girebilir veya Paris'e gidip sokak lezzetlerini deneyimleyebiliyorsun. Mühendis olarak çalıştığın Nice'te her şeye sahipsin. 👭💖 Dilediğinde gezebiliyor, favori tatlın olan Krem Brüle'den yiyebiliyor, dünyaca ünlü müzeleri gezebiliyorsun. Kulağa harika gelmiyor mu? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma! 🥳👇

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