Fotoğrafını Paylaşan X Kullanıcısı Shrek'e Benzetilince Sosyal Medyada Mizah Şöleni Başladı!
Fotoğrafını Paylaşan X Kullanıcısı Shrek'e Benzetilince Sosyal Medyada Mizah Şöleni Başladı!
Her şeyden habersiz X hesabında fotoğrafını paylaşan '@radishspiritt' adlı kullanıcı efsane film karakteri Shrek'e benzetilince goygoycular toplandı.
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2001 yılında vizyona giren bir animasyon filmi Shrek'i hepiniz bilirsiniz. Kimimizin çocukluğuna kimimizin de yetişkinlik dönemine denk gelen bu film bize çok şey öğretti.
William Steig'in aynı adlı çocuk kitabından uyarlanan filmde, yalnızca bir çocuk öyküsü işlenmiyordu. Shrek'i o kadar sevdik ki şimdi bil açıp izleyesimiz geldi!
Shrek, ormanda yalnız yaşayan bir devdi. Önce en yakın dostu eşekle sonra güzeller güzeli prensesle tanışmıştı. Prenses onun için dev olmuş, Shrek de onun için insana dönüşmüştü.
Shrek'in insana dönüşmüş halini hatırlamayanlar için şöyle bırakalım:
Buraya kadar tamamsak asıl olaya geliyoruz. "@radishspiritt" adlı kullanıcı X'da berbere gittiğinde yaşadıklarını anlattı. Bir de tıraş olmuş halini ekte paylaştı.
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İşte o fotoğraf... Ne olduysa ondan sonra oldu görenler kullanıcının Shrek'e ne kadar benzediğini söyledi.
Benzerliğe şaşıran bir kullanıcının paylaşımı...
Gerçekten benziyor sanki...
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