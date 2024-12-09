onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Formula 1
Formula 1'in Efsanesi Lewis Hamilton "Donut" Yaparak Mercedes'e Veda Etmesi Duygulandırdı

Formula 1'in Efsanesi Lewis Hamilton "Donut" Yaparak Mercedes'e Veda Etmesi Duygulandırdı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.12.2024 - 00:43

Formula 1 tarihinin yaşayan efsanesi, yedi kez dünya şampiyonluğu kazanan Lewis Hamilton'ın, 2025 sezonundan itibaren Ferrari’nin renklerini taşıyacağı geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Hızı, istikrarı ve pistlerdeki üstün yeteneğiyle yarışlara damga vuran 39 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot, yeni bir meydan okumaya hazırlanırken 12 yıldır sürücüsü olduğu Mercedes'e görkemli bir şekilde 'hoşçakal' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2024 Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından F1'de son tablo ortaya çıktı.

2024 Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından F1'de son tablo ortaya çıktı.

BAE'de ilk sırayı kapan Norris, takımı McLaren'e 26 yıl sonra takımlar şampiyonluğunu getirdi.

BAE'de ilk sırayı kapan Norris, takımı McLaren'e 26 yıl sonra takımlar şampiyonluğunu getirdi.

Las Vegas'ta şampiyonluğunu ilan eden Max Verstappen, yarışı altıncı basamakta bitrdi.

Las Vegas'ta şampiyonluğunu ilan eden Max Verstappen, yarışı altıncı basamakta bitrdi.

İkinci ve üçüncü sıra ise Ferrari'ye gitti. Sainz ikinci, Leclerc üçüncü oldu.

İkinci ve üçüncü sıra ise Ferrari'ye gitti. Sainz ikinci, Leclerc üçüncü oldu.

Yeni sezonda Ferrari'de göreceğimiz Hamilton ise podyuma çıkamadı, dördüncülüğü aldı.

Yeni sezonda Ferrari'de göreceğimiz Hamilton ise podyuma çıkamadı, dördüncülüğü aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Genel puan durumu da şöyle şekillendi 👇

Genel puan durumu da şöyle şekillendi 👇

Pilotlar

  • 1. Max Verstappen (Hollanda): 437

  • 2. Lando Norris (Büyük Britanya): 374

  • 3. Charles Leclerc (Monako): 356

  • 4. Oscar Piastri (Avustralya): 292

  • 5. Carlos Sainz (İspanya): 290

Takımlar

Tarihi başarılara imza atan Hamilton, Mercedes'teki son anlarını "donut" yaparak noktaladı.

Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü 👇

Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın