Formula 1'in Efsanesi Lewis Hamilton "Donut" Yaparak Mercedes'e Veda Etmesi Duygulandırdı
Formula 1'in Efsanesi Lewis Hamilton "Donut" Yaparak Mercedes'e Veda Etmesi Duygulandırdı
Formula 1 tarihinin yaşayan efsanesi, yedi kez dünya şampiyonluğu kazanan Lewis Hamilton'ın, 2025 sezonundan itibaren Ferrari’nin renklerini taşıyacağı geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Hızı, istikrarı ve pistlerdeki üstün yeteneğiyle yarışlara damga vuran 39 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot, yeni bir meydan okumaya hazırlanırken 12 yıldır sürücüsü olduğu Mercedes'e görkemli bir şekilde 'hoşçakal' dedi.
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2024 Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından F1'de son tablo ortaya çıktı.
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BAE'de ilk sırayı kapan Norris, takımı McLaren'e 26 yıl sonra takımlar şampiyonluğunu getirdi.
Las Vegas'ta şampiyonluğunu ilan eden Max Verstappen, yarışı altıncı basamakta bitrdi.
İkinci ve üçüncü sıra ise Ferrari'ye gitti. Sainz ikinci, Leclerc üçüncü oldu.
Yeni sezonda Ferrari'de göreceğimiz Hamilton ise podyuma çıkamadı, dördüncülüğü aldı.
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Genel puan durumu da şöyle şekillendi 👇
Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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