Formula 1'in Efsanesi Lewis Hamilton "Donut" Yaparak Mercedes'e Veda Etmesi Duygulandırdı

Formula 1 tarihinin yaşayan efsanesi, yedi kez dünya şampiyonluğu kazanan Lewis Hamilton'ın, 2025 sezonundan itibaren Ferrari’nin renklerini taşıyacağı geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Hızı, istikrarı ve pistlerdeki üstün yeteneğiyle yarışlara damga vuran 39 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot, yeni bir meydan okumaya hazırlanırken 12 yıldır sürücüsü olduğu Mercedes'e görkemli bir şekilde 'hoşçakal' dedi.