Folk ve Arap Müziğini Buluşturan Souad Massi'nin En İyi Şarkıları
Cezayir’in hüzünle direnişi harmanlayan sesi Souad Massi, Arap müziği ile folk, flamenko ve Fransız chanson’larını zarif bir şekilde bir araya getiriyor. Politik sözleriyle baskıya, naif tınılarıyla kalbe seslenen sanatçı, hem Arap dünyasında hem de Avrupa’da büyük bir hayran kitlesine sahip. Gitarıyla anlattığı her hikayede biraz göç, biraz özlem, bolca da umut var. Eğer henüz onun müziğiyle tanışmadıysanız, bu parçalar sizi derinden sarsacak. Souad Massi evrenine hoş geldiniz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Raoui
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Deb
3. Le Bien et le Mal
4. Ghir Enta
5. Mesk Elil
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Pays Natal
7. Amessa
8. Stop Pissing Me Off
9. Khalouni
10. Dar Djedi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Yemma
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın