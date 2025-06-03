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Folk ve Arap Müziğini Buluşturan Souad Massi'nin En İyi Şarkıları

etiket Folk ve Arap Müziğini Buluşturan Souad Massi'nin En İyi Şarkıları

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
03.06.2025 - 23:46

Cezayir’in hüzünle direnişi harmanlayan sesi Souad Massi, Arap müziği ile folk, flamenko ve Fransız chanson’larını zarif bir şekilde bir araya getiriyor. Politik sözleriyle baskıya, naif tınılarıyla kalbe seslenen sanatçı, hem Arap dünyasında hem de Avrupa’da büyük bir hayran kitlesine sahip. Gitarıyla anlattığı her hikayede biraz göç, biraz özlem, bolca da umut var. Eğer henüz onun müziğiyle tanışmadıysanız, bu parçalar sizi derinden sarsacak. Souad Massi evrenine hoş geldiniz!

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1. Raoui

2. Deb

3. Le Bien et le Mal

4. Ghir Enta

5. Mesk Elil

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6. Pays Natal

7. Amessa

8. Stop Pissing Me Off

9. Khalouni

10. Dar Djedi

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11. Yemma

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Lisa Campton
Lisa Campton
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