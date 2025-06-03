Folk ve Arap Müziğini Buluşturan Souad Massi'nin En İyi Şarkıları

Cezayir’in hüzünle direnişi harmanlayan sesi Souad Massi, Arap müziği ile folk, flamenko ve Fransız chanson’larını zarif bir şekilde bir araya getiriyor. Politik sözleriyle baskıya, naif tınılarıyla kalbe seslenen sanatçı, hem Arap dünyasında hem de Avrupa’da büyük bir hayran kitlesine sahip. Gitarıyla anlattığı her hikayede biraz göç, biraz özlem, bolca da umut var. Eğer henüz onun müziğiyle tanışmadıysanız, bu parçalar sizi derinden sarsacak. Souad Massi evrenine hoş geldiniz!