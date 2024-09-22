Flörtünle Mükemmel Geçen Bir Date Sonrası Dinleyebileceğin 12 Şarkı
Flörtünle Mükemmel Geçen Bir Date Sonrası Dinleyebileceğin 12 Şarkı
Hani mükemmel bir date geçirmişsindir ve eve gittiğinde o heyecan için içine sığmaz ya, işte bu liste tam o an senin yanında olacak! Listedeki şarkılar heyecanına ortak olacak, keyfine keyif katacak...
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1. Ruth B. - Dandelions
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2. New West - Those Eyes
3. d4vd - Here With Me
4. Bruno Mars - Just The Way You Are
5. One Direction - Steal My Girl
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6. James Arthur - Car's Outside
7. Stephen Sanchez - Until I Found You
8. Taylor Swift - Don’t Blame Me
9. Nessa Barrett - die first
10. Taylor Swift - You Belong With Me
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