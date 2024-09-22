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Flörtünle Mükemmel Geçen Bir Date Sonrası Dinleyebileceğin 12 Şarkı

etiket Flörtünle Mükemmel Geçen Bir Date Sonrası Dinleyebileceğin 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 23:46

Hani mükemmel bir date geçirmişsindir ve eve gittiğinde o heyecan için içine sığmaz ya, işte bu liste tam o an senin yanında olacak! Listedeki şarkılar heyecanına ortak olacak, keyfine keyif katacak...

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1. Ruth B. - Dandelions

2. New West - Those Eyes

3. d4vd - Here With Me

4. Bruno Mars - Just The Way You Are

5. One Direction - Steal My Girl

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6. James Arthur - Car's Outside

7. Stephen Sanchez - Until I Found You

8. Taylor Swift - Don’t Blame Me

9. Nessa Barrett - die first

10. Taylor Swift - You Belong With Me

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11. Rihanna - Umbrella

12. Becky G - Shower

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