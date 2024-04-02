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Flörtüne Çaktırmadan Yürümek İçin Atabileceğin 12 Yabancı Şarkı

etiket Flörtüne Çaktırmadan Yürümek İçin Atabileceğin 12 Yabancı Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 18:13

Flört dönemi çok keyiflidir. Her iki taraf da birbirine açıkça olmadan tatlı tatlı yürür. İletişim böyle ilerleyince çok daha fazla flörtöz bir hava hakim olur. Bu şarkılar bu yolda sana yardımcı olacak!

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1. Ben E. King - Stand By Me

2. Kiss - I Was Made For Lovin' You

3. New West - Those Eyes

4. Bruno Mars - Locked Out Of Heaven

5. Selena Gomez - Fetish ft. Gucci Mane

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6. Clean Bandit - Rather Be ft. Jess Glynne

7. SHOUSE - Love Tonight

8. Miley Cyrus - Adore You

9. James Arthur - Car’s Outside

10. Adele - Make You Feel My Love

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11. Warhaus - Love's A Stranger

12. Michael Kiwanuka - Cold Little Heart

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