Flörtüne Çaktırmadan Yürümek İçin Atabileceğin 12 Yabancı Şarkı
Flörtüne Çaktırmadan Yürümek İçin Atabileceğin 12 Yabancı Şarkı
Flört dönemi çok keyiflidir. Her iki taraf da birbirine açıkça olmadan tatlı tatlı yürür. İletişim böyle ilerleyince çok daha fazla flörtöz bir hava hakim olur. Bu şarkılar bu yolda sana yardımcı olacak!
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1. Ben E. King - Stand By Me
2. Kiss - I Was Made For Lovin' You
3. New West - Those Eyes
4. Bruno Mars - Locked Out Of Heaven
5. Selena Gomez - Fetish ft. Gucci Mane
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6. Clean Bandit - Rather Be ft. Jess Glynne
7. SHOUSE - Love Tonight
8. Miley Cyrus - Adore You
9. James Arthur - Car’s Outside
10. Adele - Make You Feel My Love
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11. Warhaus - Love's A Stranger
12. Michael Kiwanuka - Cold Little Heart
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