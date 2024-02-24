Flörtüne Atman Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Flörtüne Atman Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Flörtünün bu testin sonundaki şarkıya bayılacağını düşünüyoruz ! Hangi şarkı olduğunu merak ediyorsan, seni hemen teste alalım.👇
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1. Öncelikle ne kadar zamandır flört ettiğinizi soralım!
2. Peki ya nereden tanışıyorsunuz? Arkadaş vesilesiyle Sosyal medyadan İş yerinden
3. Birlikte en fazla yaptığınız aktivite hangisi?
4. Birlikte zaman geçirirken en çok hangi konuları konuşmaktan hoşlanıyorsunuz?
5. Daha önce hiç kavga ettiniz mi?
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6. En büyük zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz?
7. Bir ilişkiye başlasan ne tür jestlerden hoşlanırsın?
8. Son olarak, ilk buluşmanızda tercih ettiğiniz aktivite nedir?
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