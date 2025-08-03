“Fire Movement” Akımı: 40 Yaşından Önce Emekli Olmak Hayal mi Gerçek mi?
Sabah 7’de kalk, 9’da işe git, akşam 6’da çık, bir ömür bu döngüde yaşa... Peki ya bu düzene ben yokum diyen bir akım olduğunu söylesek?
İşte karşınızda: FIRE Movement. Yani Financial Independence, Retire Early. Türkçesi: Finansal özgürlük ve erken emeklilik. “40 yaşında emekli olacağım” diyerek maaşının %60’ını biriktiren, minimalist yaşayan, yatırım yapan ve 20 yıl sonra “çalışmadan yaşayabilirim” diyen bir kitle var karşımızda. Kulağa imkânsız gibi geliyor ama ciddi ciddi uygulayanlar da var.
Peki bu akım gerçekten işe yarıyor mu, yoksa sadece bir hayal mi? Hadi birlikte bakalım.
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Önce tanışalım: FIRE ne demek, nereden çıktı?
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Çok kazanmak değil, çok harcamamak işin sırrı.
Yatırımı erken yaşta öğrenen kazanıyor.
Erken emeklilik demek “hiç çalışmamak” demek değil.
Türkiye’de mümkün mü? Hem evet, hem hayır...
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FIRE bir zengin olma projesi değil, özgürlük planı.
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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