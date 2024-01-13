Film Sektöründe Yıllardır Bulunan Kişilerden Daha Önce Hiç Duymadığınız Sırlar
Film Sektöründe Yıllardır Bulunan Kişilerden Daha Önce Hiç Duymadığınız Sırlar
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kristenharri...
Film ve dizilerin, ekranlarıma gelmeden birçok değişiklikten geçtiğini bilsek de, burada duyacağınız sırların bir çoğunu daha önce hiç duymadığınızı iddia ediyoruz. Sizin de bildiğiniz benzer sırlar varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyiniz.
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1. "Bu kesinlikle diziden diziye değişir ama genelde birçok şov, aktörlerini daha çekici yapmak için dijital dokunuşlarda bulunuyor."
2. "Bölgeden bölgeye değişse de, genelde çocuk aktörler için birçok sıkı yasa var."
3. "Yönetmenler, filmlerini hayata geçirmek için çoğu zaman finansal ve yaratıcı zorluklarla karşılaşırlar."
4. "Ne yazık ki beraber çalıştığın insanlar sürekli değişiyor ve sürekli farklı kişilerle çalışman gerekiyor."
5. "Üzgünüm ama aktörlerin çoğu daha önce bulunduğu filmlerin konularını hatırlayamıyor bile."
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6. "Kız kardeşim bir yapım şirketinde asistan olarak çalışmıştı ve emin olun film olarak çekilmesi için gönderilen filmlerin birçoğu okunmuyor."
7. "Filmlerde romantizm sahneleri sıkça gösterilse de, setteki ilişkilerin arkasında bazen yasaklı aşklar gizlenir."
8. "Filmlerde gördüğünüz çöl benzeri aşırı sıcak ya da soğuk yerleri hatırlıyor musunuz?"
9. "Daha önce haber kanallarında çalıştım ve haberler canlı olsa bile bazenleri sunucular belli reaksiyonları önceden kayıt ediyordu."
10. ""Harry Potter benzeri kitaplardan uyarlanmış filmler, pek sık ortaya çıkmıyor."
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11. "Film sektöründeki rekabet sadece perdede değil, projeler arasında da yaşanıyor."
12. "Bunu söylemeye gerek yoktur ama birçok filmin arka plan sesleri daha sonradan ekleniyor."
13. "Bazen çekimler o kadar zorlu oluyor ki, oyuncuların bile akıl sağlığı kötüye gidebiliyor."
14. Son olarak, "Bir dizi veya filmde seyircilerin kafaları aynı anda dönüyorsa (örneğin tenis maçlarında olduğu gibi) genelde birisinin kamera arkasında bir çubukla koşması gerekiyor."
15. "Bunu herkes biliyordur diye düşünüyorum ama filmlerde seçimler sadece yetenek üzerine olmuyor."
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