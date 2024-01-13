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Film Sektöründe Yıllardır Bulunan Kişilerden Daha Önce Hiç Duymadığınız Sırlar

Film Sektöründe Yıllardır Bulunan Kişilerden Daha Önce Hiç Duymadığınız Sırlar

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 07:01

Film ve dizilerin, ekranlarıma gelmeden birçok değişiklikten geçtiğini bilsek de, burada duyacağınız sırların bir çoğunu daha önce hiç duymadığınızı iddia ediyoruz. Sizin de bildiğiniz benzer sırlar varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyiniz.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kristenharri...
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1. "Bu kesinlikle diziden diziye değişir ama genelde birçok şov, aktörlerini daha çekici yapmak için dijital dokunuşlarda bulunuyor."

1. "Bu kesinlikle diziden diziye değişir ama genelde birçok şov, aktörlerini daha çekici yapmak için dijital dokunuşlarda bulunuyor."

'Bazenleri bu küçük dokunuşlar 1 milyon dolar bile tutabilir.'

2. "Bölgeden bölgeye değişse de, genelde çocuk aktörler için birçok sıkı yasa var."

2. "Bölgeden bölgeye değişse de, genelde çocuk aktörler için birçok sıkı yasa var."

'Örneğin çekimlerde ne kadar durabilirler, ödevlerini yapmaları için gereken süreler vs. Çalıştığım birçok direktörse gerekli çekimleri tamamlayabilmek için bu kuralları olabildiğince esnetmeyi deniyor, ama setteki 'öğretmenler' kuralların korunduğundan emin olmaya çalışıyor.'

3. "Yönetmenler, filmlerini hayata geçirmek için çoğu zaman finansal ve yaratıcı zorluklarla karşılaşırlar."

3. "Yönetmenler, filmlerini hayata geçirmek için çoğu zaman finansal ve yaratıcı zorluklarla karşılaşırlar."

'Böyle durumlardaysa filmlerinin her köşesine reklamlar kabul etmeye başlarlar ya da senaryolarında değişiklik yaparak belirli gruplardan destek almaya çalışırlar.'

4. "Ne yazık ki beraber çalıştığın insanlar sürekli değişiyor ve sürekli farklı kişilerle çalışman gerekiyor."

4. "Ne yazık ki beraber çalıştığın insanlar sürekli değişiyor ve sürekli farklı kişilerle çalışman gerekiyor."

'Bazenleri önceden çalıştığın kişilerle denk gelsen de, birçok zaman bu böyle olmuyor.'

5. "Üzgünüm ama aktörlerin çoğu daha önce bulunduğu filmlerin konularını hatırlayamıyor bile."

5. "Üzgünüm ama aktörlerin çoğu daha önce bulunduğu filmlerin konularını hatırlayamıyor bile."

'O kadar çok filmde oynuyoruz ki, birkaç yıl önce bulunduğun bir filmi hatırlamak neredeyse imkansız hale geliyor.'

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6. "Kız kardeşim bir yapım şirketinde asistan olarak çalışmıştı ve emin olun film olarak çekilmesi için gönderilen filmlerin birçoğu okunmuyor."

'Okunanlarıysa kardeşim ve diğer asistanlar okuyor.'

7. "Filmlerde romantizm sahneleri sıkça gösterilse de, setteki ilişkilerin arkasında bazen yasaklı aşklar gizlenir."

7. "Filmlerde romantizm sahneleri sıkça gösterilse de, setteki ilişkilerin arkasında bazen yasaklı aşklar gizlenir."

'Başrol oyuncuları veya ekip üyeleri arasındaki duygusal bağlar, filmin kalitesinde büyük bir etkendir.'

8. "Filmlerde gördüğünüz çöl benzeri aşırı sıcak ya da soğuk yerleri hatırlıyor musunuz?"

8. "Filmlerde gördüğünüz çöl benzeri aşırı sıcak ya da soğuk yerleri hatırlıyor musunuz?"

'Oyuncuların hepsi orada günlerce bazenleri haftalarca çekimler yapıyor ve bir süre sonra aşırı sıcaklar ve soğuklar seni rahatsız etmeyi bırakıyor.'

9. "Daha önce haber kanallarında çalıştım ve haberler canlı olsa bile bazenleri sunucular belli reaksiyonları önceden kayıt ediyordu."

9. "Daha önce haber kanallarında çalıştım ve haberler canlı olsa bile bazenleri sunucular belli reaksiyonları önceden kayıt ediyordu."

'Örneğin sokak röportajına geçerken sadece başlarını sallıyorlarsa bunun bir kayıt olma ihtimali çok yüksek.'

10. ""Harry Potter benzeri kitaplardan uyarlanmış filmler, pek sık ortaya çıkmıyor."

10. ""Harry Potter benzeri kitaplardan uyarlanmış filmler, pek sık ortaya çıkmıyor."

'Ancak bazen böyle bir uyarlamaya rastlansa bile, çoğu zaman kitapların yazarları yeterli miktarda ödeme alamıyor.'

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11. "Film sektöründeki rekabet sadece perdede değil, projeler arasında da yaşanıyor."

11. "Film sektöründeki rekabet sadece perdede değil, projeler arasında da yaşanıyor."

'Bazı oyuncular veya yönetmenler, geçmişteki rekabet ve anlaşmazlıkları yeni projelerde intikam alma fırsatına çevirebiliyorlar.'

12. "Bunu söylemeye gerek yoktur ama birçok filmin arka plan sesleri daha sonradan ekleniyor."

12. "Bunu söylemeye gerek yoktur ama birçok filmin arka plan sesleri daha sonradan ekleniyor."

'Örneğin basketbolla alakalı bir film izliyorsanız seyircileri oynayan aktörler aslında gerçekten bağırmıyorlar ve sadece taklit yapıyorlar. Daha sonra tezahürat sesleri ekleniyor ve böylece bütün süreç tamamlanmış oluyor.'

13. "Bazen çekimler o kadar zorlu oluyor ki, oyuncuların bile akıl sağlığı kötüye gidebiliyor."

13. "Bazen çekimler o kadar zorlu oluyor ki, oyuncuların bile akıl sağlığı kötüye gidebiliyor."

'Bunun en büyük örneği Shelley Duvall.'

14. Son olarak, "Bir dizi veya filmde seyircilerin kafaları aynı anda dönüyorsa (örneğin tenis maçlarında olduğu gibi) genelde birisinin kamera arkasında bir çubukla koşması gerekiyor."

14. Son olarak, "Bir dizi veya filmde seyircilerin kafaları aynı anda dönüyorsa (örneğin tenis maçlarında olduğu gibi) genelde birisinin kamera arkasında bir çubukla koşması gerekiyor."

'Böylece aktörler çubuğu takip ediyor ve istenen reaksiyon elde edilmiş oluyor.'

15. "Bunu herkes biliyordur diye düşünüyorum ama filmlerde seçimler sadece yetenek üzerine olmuyor."

15. "Bunu herkes biliyordur diye düşünüyorum ama filmlerde seçimler sadece yetenek üzerine olmuyor."

'Bir oyuncunun popülerliği, o rolü almasında en etkili şeylerden birisi.

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