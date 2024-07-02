Film İzlemek Artık Çok Zorlaştı Diye İsyan Eden X Kullanıcılarının Tepkilerine Çok Hak Vereceksiniz!
Film İzlemek Artık Çok Zorlaştı Diye İsyan Eden X Kullanıcılarının Tepkilerine Çok Hak Vereceksiniz!
Teknoloji ilerledi ancak film izlemek kolaylaşacağına zorlaştı. X'te @directedbyzey adlı bir kullanıcı, 'Film izlemek niye bu kadar zorlaştı' diyerek bu durumun sesi oldu. Gelin kullanıcının paylaşımına gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Modern dünyada film izlemek artık çok zorlaştı sayın okuyucular. Tabii bu zorluklar kişiden kişiye göre değişiyor. Kimimiz yoğun çalışma saatlerimiz yüzünden film izlemeye vakit bulamıyoruz.
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Kimimiz geniş bir film yelpazesi arasından seçim yapmakta zorlanıyoruz. Haliyle karar verme aşamasında çok vakit kaybediyoruz. Ya da biz karar veriyoruz, izleyeceğimiz kişi o filmi beğenmiyor. Hadi filmi açtık diyelim, bu sefer de film hayal kırıklığı oluyor.
Bazen de çevresel nedenlerden etkileniyoruz. Evde film izlerken aile üyelerinin gelip filmin en heyecanlı yerinde bölmesi izlemeyi epey zorlaştırıyor. Sürekli telefona bakmamıza bir şey demeye gerek yok herhalde. O artık klasikleşti.
X'te @directedbyzey adlı bir kullanıcı, "Film izlemek niye bu kadar zorlaştı" diye adeta isyan etti. Kullanıcının paylaşımına birbirinden farklı yorumlar geldi. Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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7. Zeki Demirkubuz duymasın...
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Siz de artık zor film izleyenlerden misiniz? Yorumlara buyrun!
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