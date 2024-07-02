Film İzlemek Artık Çok Zorlaştı Diye İsyan Eden X Kullanıcılarının Tepkilerine Çok Hak Vereceksiniz!

Teknoloji ilerledi ancak film izlemek kolaylaşacağına zorlaştı. X'te @directedbyzey adlı bir kullanıcı, 'Film izlemek niye bu kadar zorlaştı' diyerek bu durumun sesi oldu. Gelin kullanıcının paylaşımına gelen yorumlara hep birlikte bakalım.