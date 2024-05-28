Filistin Meselesinin Sembollerle Savunulmasından Rahatsız Olan Twitter Kullanıcısı Tartışma Yarattı

İsrail'in Hamas'ın saldırılarının ardından Gazze'de yaptığı saldırılar tüm dünyanın tepkisini çekiyor. Sadece Müslüman ülkelerden değil Batı'dan, dünyaca ünlü isimlerden de tepkiler geliyor. Ancak özellikle Batı'da Filistin'i savunanların bazı yaptırımlara maruz kalması işin sembollere dökülmesine neden oluyor. Bir Twitter kullanıcısı da bu konuyu açarak bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.