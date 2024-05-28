Filistin Meselesinin Sembollerle Savunulmasından Rahatsız Olan Twitter Kullanıcısı Tartışma Yarattı
Filistin Meselesinin Sembollerle Savunulmasından Rahatsız Olan Twitter Kullanıcısı Tartışma Yarattı
İsrail'in Hamas'ın saldırılarının ardından Gazze'de yaptığı saldırılar tüm dünyanın tepkisini çekiyor. Sadece Müslüman ülkelerden değil Batı'dan, dünyaca ünlü isimlerden de tepkiler geliyor. Ancak özellikle Batı'da Filistin'i savunanların bazı yaptırımlara maruz kalması işin sembollere dökülmesine neden oluyor. Bir Twitter kullanıcısı da bu konuyu açarak bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.
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Ödül törenleri, Eurovision gibi tüm dünyanın takip ettiği etkinliklerde Filistin'e yapılan saldırıları eleştirmek için sansürü delmek için farklı yollar deneniyor. Başarılı aktris Cate Blanchett'in Cannes'daki elbisesi de bu sansürü başarılı bir şekilde delmişti.
Eurovision'da da benzer işler görmüştük.
Batı'daki bazı gösterilerde de Filistin bayrağının renklerini içeren Karpuz görselleri de sık sık kullanılıyor.
Ancak bir Twitter kullanıcısı bu durumu can sıkıcı buldu.
Ve ekledi.
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Katılanlar da oldu.
Katılmayanlar da...
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