Filenin Sultanları Tayland’ı 3-1 Mağlup Ederek Milletler Ligi Üçüncü Etabını Galibiyetle Tamamladı
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland’ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Milletler Ligi finallerine katılmayı daha önceden garantileyen Filenin Sultanları, grup aşamasını 4. sırada tamamlamış oldu.
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi üçüncü etabını galibiyetle tamamladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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