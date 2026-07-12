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Filenin Sultanları Tayland’ı 3-1 Mağlup Ederek Milletler Ligi Üçüncü Etabını Galibiyetle Tamamladı

Filenin Sultanları Tayland’ı 3-1 Mağlup Ederek Milletler Ligi Üçüncü Etabını Galibiyetle Tamamladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.07.2026 - 11:44
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland’ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Milletler Ligi finallerine katılmayı daha önceden garantileyen Filenin Sultanları, grup aşamasını 4. sırada tamamlamış oldu.

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi üçüncü etabını galibiyetle tamamladı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi üçüncü etabını galibiyetle tamamladı.

Tayland karşısında setlerde 1-0 geriye düşen Filenin Sultanları, ikinci seti 25-21, üçüncü seti 25-19 ve dördüncü seti 25-22 kazanarak mücadeleyi 3-1 tamamladı.

Grupta oynadığı 12 maçta 9 galibiyet alan Milli Takım, grubu da 4. sırada tamamladı.

Çin’in Makao Özel İdari Bölgesi’nde 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri’nde yer alacak Filenin Sultanları’nın rakipleri, diğer maçların sonuçlarına göre belli olacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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