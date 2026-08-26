Filenin Sultanları Almanya’yı da Devirdi: A Milli Voleybol Takımımız 4’te 4 Yaptı
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2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Almanya’yı 3-1’lik skorla mağlup ederek namağlup olarak yoluna devam etti. A Milli Voleybol Takımımızın bir sonraki rakibi Polonya olacak.
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Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Almanya’yı 3-1 yendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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