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Filenin Sultanları Almanya’yı da Devirdi: A Milli Voleybol Takımımız 4’te 4 Yaptı

Filenin Sultanları Almanya’yı da Devirdi: A Milli Voleybol Takımımız 4’te 4 Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2026 - 21:14
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2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Almanya’yı 3-1’lik skorla mağlup ederek namağlup olarak yoluna devam etti. A Milli Voleybol Takımımızın bir sonraki rakibi Polonya olacak.

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Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Almanya’yı 3-1 yendi.

Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Almanya’yı 3-1 yendi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada millilerimiz setleri 25-21, 25-27, 25-20 ve 25-19‘luk skorlarla kazandı.

Filenin Sultanları’nın sıradaki rakibi Polonya olacak. Türkiye Polonya maçı 28 Ağustos Cuma akşamı saat 19.00’da oynanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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