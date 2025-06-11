Ferdi Zeyrek'in Kızı Sosyal Medyadan İsyan Etti: "Yalçın Denen O Adamı Nasıl Serbest Bırakabiliyorsunuz?"
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından gündeme 'suikast' iddiaları geldi. Zeyrek'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Yalçın Ö. ve Ahmet S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara sosyal medya hesabından isyan eden Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek 'Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?' dedi.
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Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti.
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Zeyrek'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Yalçın Ö. ve Ahmet S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara isyan etti.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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