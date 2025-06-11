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Ferdi Zeyrek'in Kızı Sosyal Medyadan İsyan Etti: "Yalçın Denen O Adamı Nasıl Serbest Bırakabiliyorsunuz?"

Ferdi Zeyrek'in Kızı Sosyal Medyadan İsyan Etti: "Yalçın Denen O Adamı Nasıl Serbest Bırakabiliyorsunuz?"

Elektrik
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.06.2025 - 00:51

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından gündeme  'suikast' iddiaları geldi. Zeyrek'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Yalçın Ö. ve Ahmet S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara sosyal medya hesabından isyan eden Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek 'Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?' dedi.

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Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti.

Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti.

Zeyrek'in ölümünün ardından gündeme 'suikast' iddiaları geldi. Hatta babasının ölüm haberini alan Nehir Zeyrek ilk paylaşımında, ''Babamın kanını yerde bırakmayın'' demişti. Babasının ölümünde ''ihmal'' olduğunu her fırsatta dile getiren Nehir Zeyrek'ten dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

Zeyrek'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Yalçın Ö. ve Ahmet S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara isyan etti.

Zeyrek'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Yalçın Ö. ve Ahmet S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara isyan etti.

Nehir Zeyrek paylaşımında şunları söyledi: 

'Sorumluluğun ev sahibine ait olduğu söylendi bana. Ama benim babam nereden bilsin kaçak akım rölesi ne demek? Takıldı mı, takılmadı mı?

Motor pompası nasıl çalışır, bunu nereden bilsin? Benim babam mimardı, elektrik mühendisi değil.

Ben de avukat değilim, ama size soruyorum: Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?

İfademizi Cuma günü alacaklarmış. Sağ olsunlar, 'Aile önce toparlansın' demişler. Ama kimse gelip sormadı: Biz geceleri uyuyabiliyor muyuz?'

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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