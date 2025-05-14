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Fenerbahçeli Oosterwolde Hakkında Sanık Olarak, Mert Müldür Hakkında da Tanık Olarak Zorla Getirme Kararı

Fenerbahçeli Oosterwolde Hakkında Sanık Olarak, Mert Müldür Hakkında da Tanık Olarak Zorla Getirme Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.05.2025 - 12:03 Son Güncelleme: 14.05.2025 - 12:47

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan derbi maçın ardından yaşanan olaylara ilişkin Jayden Quinn Oosterwolde hakkında sanık olarak zorla getirme kararı, Mert Müldür hakkında tanık olarak zorla getirme kararı verildi.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Mahkeme, Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Müldür hakkında zorla getirme kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Mayıs 2024 tarihinde Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edildiği olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Fenerbahçe futbolcuları Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme, sanık Jaden Quinn Oosterwolde ve tanık Mert Müldür hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı verdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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