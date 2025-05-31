Fenerbahçe, Taraftarın İlgi Göstermediği Maçta Konyaspor'u 2-1 Yendi
Fenerbahçe taraftarın ilgi göstermediği maçta Konyaspor'u ağırladı. Sezonun son maçında hata yapmayan Fenerbahçe erken gol yese de maçın son bölümünde üç puanı almayı bildi.
Tribünlerde yönetime protestolar olurken, futbolcular da zaman zaman ıslıklandı.
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Sezonun son maçı Konyaspor ile...
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Erken geri düştü.
Son bölümde galibiyet geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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