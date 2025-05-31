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Fenerbahçe, Taraftarın İlgi Göstermediği Maçta Konyaspor'u 2-1 Yendi

Fenerbahçe, Taraftarın İlgi Göstermediği Maçta Konyaspor'u 2-1 Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.05.2025 - 18:00

Fenerbahçe taraftarın ilgi göstermediği maçta Konyaspor'u ağırladı. Sezonun son maçında hata yapmayan Fenerbahçe erken gol yese de maçın son bölümünde üç puanı almayı bildi. 

Tribünlerde yönetime protestolar olurken, futbolcular da zaman zaman ıslıklandı.

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Sezonun son maçı Konyaspor ile...

Sezonun son maçı Konyaspor ile...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u ağırladığı maçta Jose Mourinho 7 değişiklik yaptı. Cezalı Mert Müldür’ün yanı sıra takımdan ayrılan Dzeko ve Tadic kadroda yer almadı. Taraftarlar, yönetim karşıtı yürüyüş düzenlerken tribünler büyük ölçüde boş kaldı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Mert Hakan, Saint-Maximin ve Mert Müldür eksikler arasında yer aldı.

Erken geri düştü.

Erken geri düştü.

Fenerbahçe henüz dördüncü dakikada altyapısında yetişen Melih Bostan'ın golüyle geriye düştü. 

Bu dakikadan itibaren yönetim ve futbolculara protestolar arttı.

Son bölümde galibiyet geldi.

Son bölümde galibiyet geldi.

Fenerbahçe son on beş dakikada maçı çevirdi. Önce 75'te İrfan Can Kahveci ardından 82'de En-Nesyri ile sonuca giden Fenerbahçe sezonun son maçında taraftarını az da olsa mutlu etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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