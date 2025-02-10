Fenerbahçe'nin Neden Şampiyon Olamadığını Hocalar Açıkladı: "Fenerbahçe'de Büyü Var"

Bu sezonun ilk yarısı Türk futbolu için kaos doluydu. Özellikle Fenerbahçe 2024 yılından payına düşeni büyük ölçüde aldı. Yıllardır şampiyonluğa hasret kalan sarı-lacivertli takımın yüzü yine gülmedi. Fenerbahçeli taraftarların akıllarına ise 'Fenerbahçe'de büyü mü var?' sorusu geldi.

Bu soruyu Eminler Derneği'nin hocaları yanıtladı. 'Cinlerin hocası' olarak tanınan Furkan Bal, Fenerbahçe'de büyü olduğunu açıkladı.