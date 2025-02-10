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Fenerbahçe'nin Neden Şampiyon Olamadığını Hocalar Açıkladı: "Fenerbahçe'de Büyü Var"

Fenerbahçe'nin Neden Şampiyon Olamadığını Hocalar Açıkladı: "Fenerbahçe'de Büyü Var"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.02.2025 - 23:40

Bu sezonun ilk yarısı Türk futbolu için kaos doluydu. Özellikle Fenerbahçe 2024 yılından payına düşeni büyük ölçüde aldı. Yıllardır şampiyonluğa hasret kalan sarı-lacivertli takımın yüzü yine gülmedi. Fenerbahçeli taraftarların akıllarına ise 'Fenerbahçe'de büyü mü var?' sorusu geldi. 

Bu soruyu Eminler Derneği'nin hocaları yanıtladı. 'Cinlerin hocası' olarak tanınan Furkan Bal, Fenerbahçe'de büyü olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe yeni sezona bomba gibi başlasa da üst üste talihsizlikler yaşadı.

Fenerbahçe yeni sezona bomba gibi başlasa da üst üste talihsizlikler yaşadı.

Ali Koç önderliğindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu 99 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. Jose Mourinho'nun gelmesiyle umutlar yeniden yeşerdi.

Derbilerde kaybeden, maçlarda galibiyet alamayan sarı lacivertli takımın bu sezona olan inancı da yavaş yavaş kaybolmaya başladı.

Derbilerde kaybeden, maçlarda galibiyet alamayan sarı lacivertli takımın bu sezona olan inancı da yavaş yavaş kaybolmaya başladı.

Taraftarlar sorunun nerede olduğunu anlamaya çalışırken akıllara 'büyü mü var?' sorusu bile geldi. Bu soruya yanıt ise Eminler Derneği'nin 'cinlerin hocası' olarak bilinen hocası Furkan Bal'dan geldi.

"Fenerbahçe'de büyü var. Biz bunu daha önce de söyledik."

"Fenerbahçe'de büyü var. Biz bunu daha önce de söyledik."

Fenerbahçelilerin sorularını yanıtlayan hoca, sarı-lacivertli takımda 'gerçekten' büyü olduğunu iddia etti. 

Peki bu büyü çözülse Fenerbahçe şampiyon olur mu?

"Büyüyü çözersek Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali artar. Hatta okursun dua edersin, biraz daha artar. Ama bu yüzde yüz şampiyon olur anlamına gelmiyor."

"Büyüyü çözersek Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali artar. Hatta okursun dua edersin, biraz daha artar. Ama bu yüzde yüz şampiyon olur anlamına gelmiyor."

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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