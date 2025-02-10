Nigel Hayes-Davis'in Türkçe Yaptığı Teşekkür Konuşması Taraftarından Beğeni Aldı
Nigel Hayes-Davis'in Türkçe Yaptığı Teşekkür Konuşması Taraftarından Beğeni Aldı
Fenerbahçe Beko'nun bu sezonki başarısının mimarlarından biri olan Nigel Hayes-Davis, katıldığı ödül töreninde teşekkür konuşmasını Türkçe olarak yaptı. Yaklaşık üç yıldır sarı-lacivertli formayla sahaya çıkan tecrübeli basketbolcunun performansı kadar dilimizi öğrenme çabası da sosyal medyada taraftarından alkış topladı.
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Avrupa ve Türkiye'de şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nigel Hayes-Davis, 1907 ÜNİFEB'in düzenlediği Aydınlık Gelecek Ödülleri töreninde Yılın Erkek Basketbolcusu seçildi.
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30 yaşındaki başarılı isim, ödülünü aldıktan sonra teşekkür konuşmasını Türkçe olarak yaptı.
Şu ana kadar sezonun en dikkat çekici performanslarına imza atan ABD'li forvetin çabasına övgü sosyal medyada yağdı. 👇
Hayes'e dair öne çıkan yorumlardan bazıları 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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