Nigel Hayes-Davis'in Türkçe Yaptığı Teşekkür Konuşması Taraftarından Beğeni Aldı

Fenerbahçe Beko'nun bu sezonki başarısının mimarlarından biri olan Nigel Hayes-Davis, katıldığı ödül töreninde teşekkür konuşmasını Türkçe olarak yaptı. Yaklaşık üç yıldır sarı-lacivertli formayla sahaya çıkan tecrübeli basketbolcunun performansı kadar dilimizi öğrenme çabası da sosyal medyada taraftarından alkış topladı.