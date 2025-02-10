onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Nigel Hayes-Davis'in Türkçe Yaptığı Teşekkür Konuşması Taraftarından Beğeni Aldı

Nigel Hayes-Davis'in Türkçe Yaptığı Teşekkür Konuşması Taraftarından Beğeni Aldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.02.2025 - 22:43

Fenerbahçe Beko'nun bu sezonki başarısının mimarlarından biri olan Nigel Hayes-Davis, katıldığı ödül töreninde teşekkür konuşmasını Türkçe olarak yaptı. Yaklaşık üç yıldır sarı-lacivertli formayla sahaya çıkan tecrübeli basketbolcunun performansı kadar dilimizi öğrenme çabası da sosyal medyada taraftarından alkış topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa ve Türkiye'de şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nigel Hayes-Davis, 1907 ÜNİFEB'in düzenlediği Aydınlık Gelecek Ödülleri töreninde Yılın Erkek Basketbolcusu seçildi.

Avrupa ve Türkiye'de şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nigel Hayes-Davis, 1907 ÜNİFEB'in düzenlediği Aydınlık Gelecek Ödülleri töreninde Yılın Erkek Basketbolcusu seçildi.

30 yaşındaki başarılı isim, ödülünü aldıktan sonra teşekkür konuşmasını Türkçe olarak yaptı.

30 yaşındaki başarılı isim, ödülünü aldıktan sonra teşekkür konuşmasını Türkçe olarak yaptı.

Şu ana kadar sezonun en dikkat çekici performanslarına imza atan ABD'li forvetin çabasına övgü sosyal medyada yağdı. 👇

Hayes'e dair öne çıkan yorumlardan bazıları 👇

Hayes'e dair öne çıkan yorumlardan bazıları 👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın