Fenerbahçe'nin Kevin de Bruyne Israrı Astronomik Rakamlara Rağmen Sonuç Vermemiş
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan dünyaca ünlü orta saha Kevin De Bruyne, sürpriz bir şekilde Napoli ile sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncu için tüm şartları zorlasa da transfer gerçekleşmedi. Spor yorumcusu Sercan Hamzaoğlu ise dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Hamzaoğlu’na göre De Bruyne, Napoli ile beklenenden çok daha düşük bir bedelle anlaşmaya vardı. Bu gelişme Fenerbahçe camiasında şaşkınlık yarattı.
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Kevin de Bruyne'nin City'den ayrılığı başlı başına bir olaydı.
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Fenerbahçe servet önerdi.
Napoli'ye çok düşük rakama imza attı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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