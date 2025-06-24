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Fenerbahçe'nin Kevin de Bruyne Israrı Astronomik Rakamlara Rağmen Sonuç Vermemiş

Fenerbahçe'nin Kevin de Bruyne Israrı Astronomik Rakamlara Rağmen Sonuç Vermemiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.06.2025 - 14:14

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan dünyaca ünlü orta saha Kevin De Bruyne, sürpriz bir şekilde Napoli ile sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncu için tüm şartları zorlasa da transfer gerçekleşmedi. Spor yorumcusu Sercan Hamzaoğlu ise dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Hamzaoğlu’na göre De Bruyne, Napoli ile beklenenden çok daha düşük bir bedelle anlaşmaya vardı. Bu gelişme Fenerbahçe camiasında şaşkınlık yarattı.

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Kevin de Bruyne'nin City'den ayrılığı başlı başına bir olaydı.

Kevin de Bruyne'nin City'den ayrılığı başlı başına bir olaydı.

Yıllardır Manchester City forması giyen, Pep Guardiola döneminin kilit taşlarından olan Kevin de Bruyne bu sezon sonuyla birlikte ayrılık kararını açıkladı. 

Avrupa'da birçok kulübün takibe aldığı isim için Fenerbahçe de tüm şartları zorladı.

Fenerbahçe servet önerdi.

Fenerbahçe servet önerdi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldıza iki yıllık kontrat için 30 milyon Euro önerdiğini söyledi. Kevin de Bruyne'nin buna rağmen Fenerbahçe'yi reddettiğini söyledi.

Napoli'ye çok düşük rakama imza attı.

Napoli'ye çok düşük rakama imza attı.

Sercan Hamzaoğlu, yıllık 15 milyon Euro'yu reddeden Kevin de Bruyne'nin Napoli'ye yıllık 6 milyon Euro'ya imza attığını söyledi. 

Aradaki 9 milyon Euroluk farka rağmen Fenerbahçe'yi reddetmesi taraftarda şaşkınlık ve üzüntü yarattı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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