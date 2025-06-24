Fenerbahçe'nin Kevin de Bruyne Israrı Astronomik Rakamlara Rağmen Sonuç Vermemiş

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan dünyaca ünlü orta saha Kevin De Bruyne, sürpriz bir şekilde Napoli ile sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncu için tüm şartları zorlasa da transfer gerçekleşmedi. Spor yorumcusu Sercan Hamzaoğlu ise dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Hamzaoğlu’na göre De Bruyne, Napoli ile beklenenden çok daha düşük bir bedelle anlaşmaya vardı. Bu gelişme Fenerbahçe camiasında şaşkınlık yarattı.