Galatasaray'da Okan Buruk Gidecek 7 İsmi Belirledi
Son üç sezonda üst üste şampiyonluk yaşayan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon öncesi çalışmalara erken başladı. Başarılı teknik adam, kadro planlaması kapsamında takımdan ayrılmasını istediği oyuncuları belirledi. Transfer çalışmalarına odaklanan sarı-kırmızılı ekipte, kadroda önemli değişiklikler bekleniyor. Yönetim, Buruk’un raporu doğrultusunda ayrılık sürecini hızlandırmayı planlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son 3 sezonun şampiyon teknik direktörü Okan Buruk yeni sezona hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gidecek isimleri belirledi.
İşte o 7 isim...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın