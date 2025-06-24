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Galatasaray'da Okan Buruk Gidecek 7 İsmi Belirledi

Galatasaray'da Okan Buruk Gidecek 7 İsmi Belirledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.06.2025 - 13:25

Son üç sezonda üst üste şampiyonluk yaşayan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon öncesi çalışmalara erken başladı. Başarılı teknik adam, kadro planlaması kapsamında takımdan ayrılmasını istediği oyuncuları belirledi. Transfer çalışmalarına odaklanan sarı-kırmızılı ekipte, kadroda önemli değişiklikler bekleniyor. Yönetim, Buruk’un raporu doğrultusunda ayrılık sürecini hızlandırmayı planlıyor.

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Son 3 sezonun şampiyon teknik direktörü Okan Buruk yeni sezona hazırlanıyor.

Son 3 sezonun şampiyon teknik direktörü Okan Buruk yeni sezona hazırlanıyor.

Yeni sezon planlamasını sürdüren Okan Buruk, transferlerden çok takımdan ayrılacak isimlere de odaklanmış durumda. Kadroda verim alamadığı oyuncularla yolları ayırmayı hedefleyen Buruk, radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

Gidecek isimleri belirledi.

Gidecek isimleri belirledi.

Okan Buruk bu süreçte gidecek isimleri belirleyerek yönetime raporunu sundu. Victor Nelsson'un kampa bile katılmasını istemeyen Buruk, diğer 6 isimden de verim alamadığı için yolların ayrılmasını istiyor.

İşte o 7 isim...

İşte o 7 isim...

Galatasaray'da Okan Buruk'un raporu dahilinde yolların ayrılacağı söylenen 7 isim şunlar oldu: 

Nicolo Zaniolo

Victor Nelsson

Carlos Cuesta

Elias Jelert

Derrick Köhn

Frankowski

Alvaro Morata

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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