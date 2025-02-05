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Fenerbahçe'nin Eski Yönetici Selahattin Baki'nin Küfür Davasındaki İfadesi Ortaya Çıktı

Fenerbahçe'nin Eski Yönetici Selahattin Baki'nin Küfür Davasındaki İfadesi Ortaya Çıktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.02.2025 - 15:46

Geçen sezon Süper Lig'in olaylı maçlarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli ekibin yöneticilerinden Selahattin Baki, ev sahibi takımın yönetim kurulu üyesi Eray Yazgan'a küfür ettiği iddiasıyla mahkemelik olmuştu. Mahkemede ilk duruşma görüldü. Baki'nin ifadesi ortaya çıktı.

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Geride bıraktığımız Süper Lig sezonunun 37. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde flaş gelişmeler yaşanmıştı.

Geride bıraktığımız Süper Lig sezonunun 37. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde flaş gelişmeler yaşanmıştı.

Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı deplasmanda 1-0 galip gelmişti. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise sahada gerilim tavan yapmıştı.

Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı deplasmanda 1-0 galip gelmişti. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise sahada gerilim tavan yapmıştı.

Fenerbahçe yönetiminin, oyuncularla birlikte saha içinde galibiyet pozu vermek istediği, ancak Galatasaray yetkililerinin buna engel olmaya çalıştığı aktarılmıştı.

Fenerbahçe yönetiminin, oyuncularla birlikte saha içinde galibiyet pozu vermek istediği, ancak Galatasaray yetkililerinin buna engel olmaya çalıştığı aktarılmıştı.

İki taraf arasında tansiyonun yükselmesiyle arbede çıktığı belirtilmişti. O dönemde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki’nin, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan’a küfrettiği iddia edilmişti.

İki taraf arasında tansiyonun yükselmesiyle arbede çıktığı belirtilmişti. O dönemde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki’nin, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan’a küfrettiği iddia edilmişti.

İkili arasındaki olay mahkemeye taşınmıştı. İlk duruşma gerçekleştirildi.

İkili arasındaki olay mahkemeye taşınmıştı. İlk duruşma gerçekleştirildi.
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Baki'nin ifadesini Yağız Sabuncuoğlu paylaştı 👇

Baki'nin ifadesini Yağız Sabuncuoğlu paylaştı 👇
twitter.com

'Eray Yazgan adlı şahsı karaborsa ve bilet skandalı iddialarıyla tanıdım. Ondan önce kendisini tanımıyordum. Stadyumda parmak sallayıp, küfrederek üzerimize gelirlerken, 'El kol yapmayın A... S...' dedim, doğrudur. Fenerbahçe ve Galatasaray rekabeti acısıyla tatlısıyla yıllardır var olan bir rekabettir. Böylesine bir konuyla devletimizin yargısının vaktini harcadığımız için utanıyorum.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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