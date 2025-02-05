Fenerbahçe'nin Eski Yönetici Selahattin Baki'nin Küfür Davasındaki İfadesi Ortaya Çıktı
Fenerbahçe'nin Eski Yönetici Selahattin Baki'nin Küfür Davasındaki İfadesi Ortaya Çıktı
Geçen sezon Süper Lig'in olaylı maçlarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli ekibin yöneticilerinden Selahattin Baki, ev sahibi takımın yönetim kurulu üyesi Eray Yazgan'a küfür ettiği iddiasıyla mahkemelik olmuştu. Mahkemede ilk duruşma görüldü. Baki'nin ifadesi ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geride bıraktığımız Süper Lig sezonunun 37. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde flaş gelişmeler yaşanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı deplasmanda 1-0 galip gelmişti. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise sahada gerilim tavan yapmıştı.
Fenerbahçe yönetiminin, oyuncularla birlikte saha içinde galibiyet pozu vermek istediği, ancak Galatasaray yetkililerinin buna engel olmaya çalıştığı aktarılmıştı.
İki taraf arasında tansiyonun yükselmesiyle arbede çıktığı belirtilmişti. O dönemde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki’nin, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan’a küfrettiği iddia edilmişti.
İkili arasındaki olay mahkemeye taşınmıştı. İlk duruşma gerçekleştirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Baki'nin ifadesini Yağız Sabuncuoğlu paylaştı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın