Fenerbahçe'nin Eski Yönetici Selahattin Baki'nin Küfür Davasındaki İfadesi Ortaya Çıktı

'Eray Yazgan adlı şahsı karaborsa ve bilet skandalı iddialarıyla tanıdım. Ondan önce kendisini tanımıyordum. Stadyumda parmak sallayıp, küfrederek üzerimize gelirlerken, 'El kol yapmayın A... S...' dedim, doğrudur. Fenerbahçe ve Galatasaray rekabeti acısıyla tatlısıyla yıllardır var olan bir rekabettir. Böylesine bir konuyla devletimizin yargısının vaktini harcadığımız için utanıyorum.'