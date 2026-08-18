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Fenerbahçe - Lyon Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Fenerbahçe - Lyon Maçı Nereden İzlenir, Şifresiz mi?

Fenerbahçe - Lyon Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Fenerbahçe - Lyon Maçı Nereden İzlenir, Şifresiz mi?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
18.08.2026 - 18:00
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki mücadelesi başladı. Sarı lacivertli takım, ilk maçında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler araştırmalara başladı. 'Fenerbahçe maçı hangi kanalda?, Fenerbahçe Lyon maçı nereden izlenir?' sorularının cevapları merak ediliyor.

Peki Fenerbahçe - Lyon Maçı Hangi Kanalda?

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Fenerbahçe - Lyon Maçı Hangi Kanalda?

Fenerbahçe - Lyon Maçı Hangi Kanalda?

Fenerbahçe - Lyon Maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, TRT 1 ekranlarından naklen izlenebilecek.

Futbolseverler, Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı TV ekranlarından ve TRT 1 Canlı izleme ekranlarından izleyebilir.  

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki mücadele, sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk sınavı olacak. Heyecanlı karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek.

Fenerbahçe - Lyon Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Fenerbahçe - Lyon Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Şampiyonlar Ligi play-off turunda tur avantajını elde etmek isteyen Fenerbahçe, kendi sahasında oynayacağı ilk karşılaşmadan avantajlı bir sonuç çıkarmayı hedefliyor. 

Fenerbahçe-Lyon karşılaşması, 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak. 

Turun rövanş maçları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe ayrıca Lyon karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 305. maçına çıkmış olacak.

Fenerbahçe - Lyon Muhtemel İlk 11'ler

Fenerbahçe - Lyon Muhtemel İlk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca.

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Morton, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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