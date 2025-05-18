Fenerbahçe Kongresi Ünlü Oyuncular Ceyhun Fersoy ve Emre Karayel'i Karşı Karşıya Getirdi

Ceyhun Fersoy X'te yayınladığı videoda 'Çok söylenecek şey var, bir sezon daha bitti. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. İyi gününde takımın başında olmayan başkan kötü günde de değil. TV'lerin sesini kısabilirsiniz, yayıncı kuruluşun sesini kısabilirsiniz ama taraftarın sesini kimse asla kısamaz. Greken neyse yapılacak, yapıldı da.' dedi.