Fenerbahçe Kongresi Ünlü Oyuncular Ceyhun Fersoy ve Emre Karayel'i Karşı Karşıya Getirdi
Fenerbahçe’de olağanüstü kongre için imza toplanması, başkanlık yarışını resmen başlattı ve camianın gözü erken seçime çevrildi. Süreç ilerledikçe olası adaylar ve yönetim listeleri kulislerde yoğun şekilde tartışılıyor. Bu ortamda, destekledikleri isimler farklılık gösteren kişiler de karşı karşıya gelebiliyor.
Ünlü oyuncular Emre Karayel ile Ceyhun Fersoy da sosyal medyada bu tartışmaya benzer bir konuşma gerçekleştirdi.
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Ceyhun Fersoy, Ali Koç ve yönetimine tepki gösterdi.
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Fersoy'a yanıtı Emre Karayel tweetini alıntılayarak verdi.
Fersoy bu paylaşıma kısa bir yanıt yazdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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