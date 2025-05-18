onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Kongresi Ünlü Oyuncular Ceyhun Fersoy ve Emre Karayel'i Karşı Karşıya Getirdi

Fenerbahçe Kongresi Ünlü Oyuncular Ceyhun Fersoy ve Emre Karayel'i Karşı Karşıya Getirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.05.2025 - 00:36

Fenerbahçe’de olağanüstü kongre için imza toplanması, başkanlık yarışını resmen başlattı ve camianın gözü erken seçime çevrildi. Süreç ilerledikçe olası adaylar ve yönetim listeleri kulislerde yoğun şekilde tartışılıyor. Bu ortamda, destekledikleri isimler farklılık gösteren kişiler de karşı karşıya gelebiliyor. 

Ünlü oyuncular Emre Karayel ile Ceyhun Fersoy da sosyal medyada bu tartışmaya benzer bir konuşma gerçekleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ceyhun Fersoy, Ali Koç ve yönetimine tepki gösterdi.

Ceyhun Fersoy, Ali Koç ve yönetimine tepki gösterdi.

Ceyhun Fersoy X'te yayınladığı videoda 'Çok söylenecek şey var, bir sezon daha bitti. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. İyi gününde takımın başında olmayan başkan kötü günde de değil. TV'lerin sesini kısabilirsiniz, yayıncı kuruluşun sesini kısabilirsiniz ama taraftarın sesini kimse asla kısamaz. Greken neyse yapılacak, yapıldı da.' dedi.

Fersoy'a yanıtı Emre Karayel tweetini alıntılayarak verdi.

Fersoy'a yanıtı Emre Karayel tweetini alıntılayarak verdi.

Emre Karayel söz konusu videoyu alıntılayarak 'Çok güzel konuşuyorsun. Başkan adayın kim?? Bize de yol göster engin tecrübenden' diye yazdı.

Fersoy bu paylaşıma kısa bir yanıt yazdı.

Fersoy bu paylaşıma kısa bir yanıt yazdı.

Fersoy, Emre Karayel'in 'Başkan adayın kim?' sorusuna yine X'ten yanıt verdi. Fersoy, 'Estağfurullah ben yol gösteremem,ne haddime..ben taraftarım abi…adayım yok..' diye yazdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın