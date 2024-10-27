Fenerbahçe - Galatasaray Kadın Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Fenerbahçe - Galatasaray Kadın Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Sultanlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden iki ekip, liderlik için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe Kadın Voleybol, Galatasaray'ı konuk ediyor. Peki, sonucu heyecanla beklenen karşılaşma, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Fenerbahçe, ilk beş haftada rakiplerine set vermedi.
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Galatasaray da Fenerbahçe gibi kayıpsız geçti.
Fenerbahçe - Galatasaray Kadın Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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