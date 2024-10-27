Görüş Bildir
Haberler
Spor
Voleybol
Fenerbahçe - Galatasaray Kadın Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Fenerbahçe - Galatasaray Kadın Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 13:58

Sultanlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden iki ekip, liderlik için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe Kadın Voleybol, Galatasaray'ı konuk ediyor. Peki, sonucu heyecanla beklenen karşılaşma, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fenerbahçe, ilk beş haftada rakiplerine set vermedi.

Fenerbahçe, ilk beş haftada rakiplerine set vermedi.

Marco Fenoglio ile sezona başlayan sarı-lacivertliler, ligde çıktığı beş maçtan da mutlu ayrıldı. Ligin ilk haftasında THY'yi deplasmanda 3-0'la geçen Fenerbahçe, sırasıyla Nilüfer Belediye, Sigorta Shop, Beşiktaş ve Eczacıbaşı'na da set kaybetmedi.

Galatasaray da Fenerbahçe gibi kayıpsız geçti.

Galatasaray da Fenerbahçe gibi kayıpsız geçti.

Geçtiğimiz yıl ligi 6. olarak bitiren Galatasaray, yeni sezona oldukça iyi başladı. Guilhermo Naranjo Hernandez yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde ilk beş maçında, rakiplerine set vermeyerek mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte, Vakıfbank, Aras Kargo, Zeren Spor, Sarıyer ve Bahçelievler Beledeye'yi yenmeyi başardı.

Fenerbahçe - Galatasaray Kadın Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Galatasaray Kadın Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dev derbi, 29 Ekim Salı günü, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşma, TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın