Eda Erdem'in Ezeli Rakipleri Galatasaray'a Dair Yorumu Voleybolseverlerin Alkışını Topladı

'Bence Galatasaray sezona en iyi başlayan takımların başında geliyor. Çok iyi oynuyorlar, bence pasörleriyle çok iyi bir uyumları var hepsinin.

Çok önemli bir karşılaşma olacak, tabii ki derbi camiamız için çok önemli ama bunu yanında rakibimize çok saygı duyuyoruz. Çok iyi oynadıklarının farkındayız. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız.'