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Eda Erdem'in Ezeli Rakipleri Galatasaray'a Dair Yorumu Voleybolseverlerin Alkışını Topladı

Eda Erdem'in Ezeli Rakipleri Galatasaray'a Dair Yorumu Voleybolseverlerin Alkışını Topladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 13:16

Fenerbahçe'de kaptan olarak sahaya çıkan, A Milli Kadın Voleybol Takımın'da da kaptanlığı üstlenen başarılı voleybolcu Eda Erdem'in, derbiye dair konuşurken kullandığı ifadeler, genel anlamda saygısı sosyal medyada dikkat çekti.

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Sultanlar Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı Dynavit’e konuk oldu.

Sultanlar Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı Dynavit’e konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, parkeden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 5'te 5 yaptı.

Sarı-lacivertliler, parkeden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 5'te 5 yaptı.

Karşılaşmanın setleri, 19-25, 20-25, 24-26'lık skorlarla noktalandı.

Karşılaşmanın setleri, 19-25, 20-25, 24-26'lık skorlarla noktalandı.

Melissa Vargas, 24 sayıyla karşılaşmanın en çok sayı üreten ismi oldu.

Melissa Vargas, 24 sayıyla karşılaşmanın en çok sayı üreten ismi oldu.

Mücadele sonunda TRT SPOR YILDIZ ekranlarında konuşan Eda Erdem'in gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçına dair sözleri, sosyal medyada gündem oldu, beğeni kazandı.

Mücadele sonunda TRT SPOR YILDIZ ekranlarında konuşan Eda Erdem'in gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçına dair sözleri, sosyal medyada gündem oldu, beğeni kazandı.
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37 yaşındaki milli voleybolcu, şunları söyledi: 👇

37 yaşındaki milli voleybolcu, şunları söyledi: 👇

'Bence Galatasaray sezona en iyi başlayan takımların başında geliyor. Çok iyi oynuyorlar, bence pasörleriyle çok iyi bir uyumları var hepsinin. 

Çok önemli bir karşılaşma olacak, tabii ki derbi camiamız için çok önemli ama bunu yanında rakibimize çok saygı duyuyoruz. Çok iyi oynadıklarının farkındayız. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız.'

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