Eda Erdem'in Ezeli Rakipleri Galatasaray'a Dair Yorumu Voleybolseverlerin Alkışını Topladı
Eda Erdem'in Ezeli Rakipleri Galatasaray'a Dair Yorumu Voleybolseverlerin Alkışını Topladı
Fenerbahçe'de kaptan olarak sahaya çıkan, A Milli Kadın Voleybol Takımın'da da kaptanlığı üstlenen başarılı voleybolcu Eda Erdem'in, derbiye dair konuşurken kullandığı ifadeler, genel anlamda saygısı sosyal medyada dikkat çekti.
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Sultanlar Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı Dynavit’e konuk oldu.
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Sarı-lacivertliler, parkeden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 5'te 5 yaptı.
Karşılaşmanın setleri, 19-25, 20-25, 24-26'lık skorlarla noktalandı.
Melissa Vargas, 24 sayıyla karşılaşmanın en çok sayı üreten ismi oldu.
Mücadele sonunda TRT SPOR YILDIZ ekranlarında konuşan Eda Erdem'in gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçına dair sözleri, sosyal medyada gündem oldu, beğeni kazandı.
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37 yaşındaki milli voleybolcu, şunları söyledi: 👇
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