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Fenerbahçe'den Mourinho Mesajı: Bütün Dünya “The Special One” Diyor

Fenerbahçe'den Mourinho Mesajı: Bütün Dünya “The Special One” Diyor

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.02.2025 - 00:32

Fenerbahçe, sosyal medyadan Jose Mourinho paylaşımında bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, derbi sonrası yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çeken yıldız çalıştırıcısı için 'Bütün dünya “The Special One” diyor' dedi.

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Basın toplantısındaki benzetmesi gündem olmuştu

Basın toplantısındaki benzetmesi gündem olmuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Galatasaray karşısında alınan bir puan sonrası hakem Vincic'i yönetiminden dolayı şu sözlerle kutlamıştı:

'20. saniyede ilk yapmaya çalıştıkları şey 18 yaşındaki oyuncumuza sarı kart göstertmekti. Yer altı stratejisinde çok güçlüler. Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu.'

Galatasaray'dan "şikayet" açıklaması gelmişti

Galatasaray'dan "şikayet" açıklaması gelmişti

Sarı-kırmızılı kulüp, Mourinho'nun 'diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu' ifadesini ırkçılık olarak tanımlamış, Portekizli yıldızın şikayet edileceğini duyurmuştu.

Okan Burk tepki göstermişti

Okan Burk tepki göstermişti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Mourinho'nun hakem odasını gitmesini 'The Crying One'nın konuşması biraz uzun sürdü. Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur. Uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına girdi, ağladı. Ağlamaya devam etsin.' sözleriyle eleştirmişti.

Fenerbahçe, "Bütün dünya “The Special One” diyor" dedi 👇

Fenerbahçe, "Bütün dünya “The Special One” diyor" dedi 👇
twitter.com

Sarı-lacivertliler, futbol dünyasının gündemine oturan konu hakkında tecrübeli teknik adamın herkes tarafından destek gördüğünü dile getirdi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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