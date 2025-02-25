Fenerbahçe'den Mourinho Mesajı: Bütün Dünya “The Special One” Diyor
Fenerbahçe'den Mourinho Mesajı: Bütün Dünya “The Special One” Diyor
Fenerbahçe, sosyal medyadan Jose Mourinho paylaşımında bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, derbi sonrası yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çeken yıldız çalıştırıcısı için 'Bütün dünya “The Special One” diyor' dedi.
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Basın toplantısındaki benzetmesi gündem olmuştu
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Galatasaray'dan "şikayet" açıklaması gelmişti
Okan Burk tepki göstermişti
Fenerbahçe, "Bütün dünya “The Special One” diyor" dedi 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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