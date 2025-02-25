Fenerbahçe'den Mourinho Mesajı: Bütün Dünya “The Special One” Diyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Galatasaray karşısında alınan bir puan sonrası hakem Vincic'i yönetiminden dolayı şu sözlerle kutlamıştı:

'20. saniyede ilk yapmaya çalıştıkları şey 18 yaşındaki oyuncumuza sarı kart göstertmekti. Yer altı stratejisinde çok güçlüler. Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu.'