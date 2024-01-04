Fenerbahçe’den Çok Sert Abdulkadir Selvi Açıklaması: Eski Yazısı Hatırlatıldı

Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan’da yaşanan Süper Kupa kriziyle ilgili iddialar ortaya atan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi için sert bir açıklama yayınlandı. Fenerbahçe, Selvi’yi yalancılıkla suçlarken, 2013 tarihinde yazdığı bir köşe yazısını da hatırlattı.