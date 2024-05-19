Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Dünyaca Ünlü Şirketin Dev Sponsorluk Teklifine "Etik Olmaz" Demiş!

“Henüz aday olacağımız belli değil. Aday olsak bile kongre sonucunun ne olacağını bilemeyiz. Bu yüzden seçimden önce böyle bir anlaşma etik olmaz. Biz seçilemezsek yeni yönetimin önünün kapatmış oluruz. Bu parayla kulübün borçlarının önemli kısmını ödeyebiliriz ama asla etik olmaz.”