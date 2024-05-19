Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Dünyaca Ünlü Şirketin Dev Sponsorluk Teklifine "Etik Olmaz" Demiş!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Dünyaca Ünlü Şirketin Dev Sponsorluk Teklifine "Etik Olmaz" Demiş!
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Rusya’nın ve dünyanın en büyük doğalgaz şirketi Gazprom'un sponsorluk teklifine 'seçimden önce böyle bir anlaşma etik olmaz” yanıtını verdiğini açıkladı.
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Rusya’nın ve dünyanın en büyük doğalgaz şirketi Gazprom, Fenerbahçe'ye Ülker Stadyumu'na isim sponsorluğu yapmak için teklifte bulunmuş.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Gazprom, Fenerbahçe'ye Ülker’le kalan 1.5 yıllık anlaşmanın tazminatını ödemeyi kabul ederek, çok yüksek bir bedelle stat isim sponsorluğu teklif etti.
Hamzaoğlu, Koç'un o dönem aday olup olmayacağı netleşmediği için bu teklife olumlu bir dönüş yapmadığını belirtti.
Ali Koç'un şirkete cevabı 👇
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