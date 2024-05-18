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Beşiktaş'tan Jose Mourinho Hamlesi! Hüseyin Yücel Portekizli Teknik Adamla Görüşüldüğünü Duyurdu

Beşiktaş'tan Jose Mourinho Hamlesi! Hüseyin Yücel Portekizli Teknik Adamla Görüşüldüğünü Duyurdu

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
18.05.2024 - 22:16

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşüldüğünü açıkladı.

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Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

Siyah-beyazlı kulüp, Jose Mourinho ile temasta olunduğunu açıkladı. Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Portekizli çalıştırıcı ile 1 ay önce yüzyüze görüşüldüğünü ifade etti.

Siyah-beyazlı kulüp, Jose Mourinho ile temasta olunduğunu açıkladı. Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Portekizli çalıştırıcı ile 1 ay önce yüzyüze görüşüldüğünü ifade etti.

Yücel'in açıklaması 👇

Yücel'in açıklaması 👇

'Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi söyledim. Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi. Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşme yapacağım. Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi. Beşiktaş olarak Mourinho'nun ekonomik anlamdaki beklentilerini karşıladık. Sponsorluklar özelinde çalışmamız var. Rakamları karşılamaya hazırız. Yönetim kurulu içerisinde Mourinho konusunu değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta İtalya'da son bir görüşme gerçekleştireceğiz.'

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