Beşiktaş'tan Jose Mourinho Hamlesi! Hüseyin Yücel Portekizli Teknik Adamla Görüşüldüğünü Duyurdu
Beşiktaş'tan Jose Mourinho Hamlesi! Hüseyin Yücel Portekizli Teknik Adamla Görüşüldüğünü Duyurdu
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşüldüğünü açıkladı.
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Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.
Siyah-beyazlı kulüp, Jose Mourinho ile temasta olunduğunu açıkladı. Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Portekizli çalıştırıcı ile 1 ay önce yüzyüze görüşüldüğünü ifade etti.
Yücel'in açıklaması 👇
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