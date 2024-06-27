Feci Olay: Milli Maçı İzlerken Parmağı Koptu
Feci Olay: Milli Maçı İzlerken Parmağı Koptu
Zonguldak'ta feci bir olay yaşandı. 66 yaşındaki İ.Y'nin milli maçı izlemek isterken sandalyenin kayması sonucu parmağı sıkıştı. Sandalyeden parmağını çıkarmaya çalışırken parmağı kopan İ.Y. hastaneye kaldırıldı.
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Zonguldak'ta 66 yaşındaki İ.Y. milli maçı izlemek merdivenlere piknik sandalyesini koydu. Sandalyenin kayması sonucunda yaşlı adamın parmağı arasına sıkıştı.
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Sandalyeden parmağını çıkarmaya çalışan İ.Y.'nin parmağı koptu. Kanlar içinde kalan İ.Y. kopan parmağını alıp acılar içinde yardım istedi. İ.Y.'nin yardım çığlıklarını duyan polis ekipleri yaralı adamı ve ailesini polis aracına bindirerek Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.
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